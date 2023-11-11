Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане установят особый противопожарный режим с 25 декабря
В предновогодний период и праздничные дни в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Установить его планируют на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина РТ, подготовленном МЧС по республике.
Во время действия режима на некоторых территориях запретят использовать пиротехнику 1-3-х классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек.
Пускать фейерверки будет запрещено в следующих местах:
— менее чем за 500 метров до объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме дорог), топливно-энергетического комплекса;
— ближе чем за 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, частных и многоквартирных домов.
Кроме того, муниципалитеты получат право установить дополнительные зоны, в 30- и 500-метровых зонах от которых запретят использовать пиротехнические изделия.
Минмолодежи, Минтруду, Минобрнауки, Минспорта и Минздраву Татарстана поручено обеспечить безопасность подведомственных организаций на время праздников, уведомить ГУ МЧС по Татарстану о местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, провести обучение должностных лиц, ответственных за проведение таких событий, и не допускать хранение и применение пиротехники в закрытых помещениях.
МЧС по РТ до 20 декабря разработает памятку по соблюдению мер безопасности в предстоящие праздники и проинформирует население о требованиях противопожарной безопасности. Также Главному управлению МЧС по РТ предложено взять на учет места проведения детских праздничных мероприятий и провести проверки.
Поручения также касаются сотрудников МВД, глав муниципалитетов.
Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 23 ноября.
Ранее Минтруд сообщал, что предстоящие новогодние праздники продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»