В Татарстане установят особый противопожарный режим с 25 декабря

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В предновогодний период и праздничные дни в Татарстане будет действовать особый противопожарный режим. Установить его планируют на период с 25 декабря по 8 января 2024 года. Об этом говорится в проекте постановления Кабмина РТ, подготовленном МЧС по республике.

Во время действия режима на некоторых территориях запретят использовать пиротехнику 1-3-х классов опасности, кроме бенгальских огней и хлопушек.

Пускать фейерверки будет запрещено в следующих местах:

— менее чем за 500 метров до объектов промышленности, транспортной инфраструктуры (кроме дорог), топливно-энергетического комплекса;

— ближе чем за 30 метров от объектов ЖКХ, сельского хозяйства, объектов с массовым пребыванием людей, дорог, частных и многоквартирных домов.

Кроме того, муниципалитеты получат право установить дополнительные зоны, в 30- и 500-метровых зонах от которых запретят использовать пиротехнические изделия.

Минмолодежи, Минтруду, Минобрнауки, Минспорта и Минздраву Татарстана поручено обеспечить безопасность подведомственных организаций на время праздников, уведомить ГУ МЧС по Татарстану о местах проведения новогодних и рождественских мероприятий, провести обучение должностных лиц, ответственных за проведение таких событий, и не допускать хранение и применение пиротехники в закрытых помещениях.

МЧС по РТ до 20 декабря разработает памятку по соблюдению мер безопасности в предстоящие праздники и проинформирует население о требованиях противопожарной безопасности. Также Главному управлению МЧС по РТ предложено взять на учет места проведения детских праздничных мероприятий и провести проверки.

Поручения также касаются сотрудников МВД, глав муниципалитетов.

Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу до 23 ноября.

Ранее Минтруд сообщал, что предстоящие новогодние праздники продлятся 10 дней — с 30 декабря по 8 января.