Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год
Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Проект постановления о переносе выходных дней на будущий год и календарь выходных опубликовал Минтруд РФ.
Праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, напоминает ведомство. Таким образом, помимо новогодних каникул, в 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.
На майские праздники жители страны будут отдыхать по четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.
Также выходными станут 12 июня, 3 и 4 ноября, а также дни с 29 по 31 декабря.
Напомним, о переносе праздничных дней в 2024 году ранее рассказывал глава ведомства Антон Котяков. В частности, он объяснял, что два нерабочих дня в конце апреля связаны с переносом выходных – с субботы, 27 апреля, и с ноябрьских праздников.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»