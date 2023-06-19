Минтруд РФ опубликовал календарь праздничных дней на 2024 год

Новогодние праздники в России в 2024 году продлятся 10 дней – с 30 декабря по 8 января. Проект постановления о переносе выходных дней на будущий год и календарь выходных опубликовал Минтруд РФ.

Праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день, напоминает ведомство. Таким образом, помимо новогодних каникул, в 2024 году россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта.

Фото: Минтруд РФ

На майские праздники жители страны будут отдыхать по четыре дня подряд – с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая.

Также выходными станут 12 июня, 3 и 4 ноября, а также дни с 29 по 31 декабря.

Напомним, о переносе праздничных дней в 2024 году ранее рассказывал глава ведомства Антон Котяков. В частности, он объяснял, что два нерабочих дня в конце апреля связаны с переносом выходных – с субботы, 27 апреля, и с ноябрьских праздников.