В Татарстане установлены границы охраны четырех озер, признанных памятниками природы регионального значения. Это Акташский провал, озера Большое, Кара-Куль и Копаное.

Соответствующее постановление Кабинета Министров республики подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Границы этих озер было решено установить «в целях сохранения водных объектов, охраны водных и околоводных видов растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу Республики Татарстан.

Площадь охранной зоны Акташского провала в Калейкинском сельском поселении Альметьевского района равняется 536 кв. метров. Озеро Большое в Большеподберезинском сельском поселении Кайбицкого района будет охраняться в границах 17,9 тыс. кв. метров.

Охранная зона озера Кара-Куль (Черное) в Шубанском сельском поселении Балтасинского района составит 24,6 тыс. кв. метров, а озера Копаное в Аккузовском сельском поселении Актанышского района — 8,5 тыс. кв. метров.

Ранее «Татар-информ» изучил, что происходит с карстовыми озерами в Поволжье. К ним относится и Акташский провал.