Морской Глаз стремительно слепнет: что происходит с карстовыми озерами в Поволжье?

Уникальное по красоте озеро Морской Глаз в Марий Эл в феврале ушло на 12 метров в глубь земли, напугав местных жителей грохотом разбитого льда. А с лета уровень воды упал на 32,5 метра. Почему это случилось и какова судьба карстовых озер в Татарстане, узнала корреспондент ИА «Татар-информ».

Уровень падения озера Морской Глаз в Марий Эл в целом с лета 2021 года составил 32,5 метра

Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

«Это было страшное зрелище, к нам приезжали федеральные каналы»

Морской Глаз находится на Сотнурской возвышенности, в зоне заказника республиканского значения Шайра Кундем. Оно имеет уникальный, ультрамариновый цвет воды. Это красивое место привлекает путешественников и блогеров, любящих эффектные фото. Образовавшееся в результате карстового провала «озеро в яме», оказывается, пользовалось у татарстанцев большей популярностью, чем у туристов Марий Эл. По крайней мере, так рассказывают местные жители.

Доцент кафедры природообустройства Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета, председатель молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» в Марий Эл Алексей Иванов наблюдает за Морским Глазом с 1999 года. Еще в студенческие годы он занимался научной работой и выезжал на озеро, измерял его глубину, которая тогда составляла 34,5 метра.

«Мы со студентами в рамках полевой гидрологической практики часто выезжали на озеро. С 2007 года начали отмечать, что его глубина увеличивается, а уровень воды остается прежним. Это мы связывали с карстовыми процессами, растворением известняка подземными водами. В 2010 году глубина озера составила 42,5 метра, в 2016 году – 55,5 метра. В 2010 году зафиксировали первое крупное уменьшение уровня воды за весь период наблюдений, которое было связано с засушливым летом (не стоит путать с общей глубиной карстового провала, – прим. Т-и). Вода убыла на 2,5 метра, но это не было удивительным, многие озера высыхали в то время», – рассказал Алексей Иванов.

В 2014 году уровень воды в Морском Глазе просел на 16 метров Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

По его словам, со временем озеро восстановилось. Однако в 2014 году уровень воды в Морском Глазе вновь снизился на 16 метров, до кромки колодца, который мы сейчас видим.

«Для нас это было страшное зрелище, к нам приезжали федеральные телеканалы. Мы это объяснили геологическими процессами, старением пород. Уровень воды восстанавливался два года», – продолжил Иванов.

Спикер пояснил, что глубина озера составляет 55,5 метра, когда оно полное до краев. Сейчас уровень воды упал на 32,5 метра. До дна осталось еще около 23 метров глубины воды, которая продолжает уменьшаться.

«Местные относятся к озеру как к сакральному месту, а приезжие купаются и бранятся»

Спикер отметил, что у местного населения религиозно-мистическое мировоззрение, что в целом характерно для Марийского края. Резкий провал Морского Глаза сейчас люди объясняют тем, что к озеру «приезжие относятся с недостаточным уважением». Здесь слишком большой поток туристов, которые купаются, нецензурно бранятся, жарят шашлыки и распивают спиртные напитки.

«Местные люди относятся к озеру как к сакральному месту, а его превратили в место для развлечений, построили баню и беседку. На озере купались так активно, что его прозрачность упала с 8 метров в 2008 году до метра. Здесь одновременно купалось по 20 отдыхающих», – отметил преподаватель Поволжского государственного технологического университета.

В 2010-х годах озеро было заявлено для участия в конкурсе «Восемь чудес России» без желания местных жителей. С тех пор на нем наблюдались колебания воды Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

Кроме того, в 2010-х годах озеро было заявлено для участия в конкурсе «Восемь чудес России» без желания местных жителей. Морской Глаз в конкурсе не победил, но с тех пор на нем наблюдались колебания воды.

«В конце лета 2021 года мы наблюдали, как уровень воды в Морском Глазе снижается. Когда выехали в октябре в рамках молодежной экспедиции, то увидели, что падение уровня воды составило 20 метров. Мы поняли, что необходимо провести более полные измерения. Запланировали экспедицию на зимнее время, чтобы снять отметки уровня воды в Морском Глазе и соседних озерах, а также провести измерение глубины озера со льда», – пояснил спикер.

«Уровень воды в Морском Глазе теперь значительно ниже, чем в соседнем озере Пужан-Ер»

Студенческая экспедиция должна была состояться в феврале 2022 года. Однако представители Русского географического общества Марий Эл обнаружили, что уровень воды в озере Морской Глаз падает и зимой. Лед замерз, под ним образовалась пустота, а вода ушла. Представители РГО Марий Эл предупредили, что выходить на лед небезопасно, и оказались правы.

2 февраля местные жители слышали грохот. Лед на озере обвалился на 10 метров и разбился Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

«2 февраля местные жители слышали грохот. Лед на озере обвалился на 10 метров и разбился. И слава богу, что никто из студентов не вышел на лед. Мы ведь уже приготовили альпинистское снаряжение и буры. Эта новость разлетелась по интернету. Мы, как исследователи, выехали на место. Используя геодезические приборы, посчитали, что уровень падения воды в целом с лета 2021 года составил 32,5 метра. Взяли с собой геодезическое спутниковое оборудование, чтобы отследить уровень в Морском Глазе и в соседних озерах, и выехали 12 февраля повторно. У нас появилась гипотеза, что уровень воды в Морском Глазе упал до уровня соседних озер», – отметил Иванов.

На месте гипотеза была опровергнута. Оказалось, что раньше уровень Морского Глаза был аналогичным, как у соседнего Пужан-Ер, находящегося в полутора километрах. В озере Пужан-Ер максимальная глубина составляет 17 метров, а в Морском Глазе, как уже отмечалось выше, вода упала до 32,5 метра. Это значит, что сейчас уровень воды в Морском Глазе опустился значительно ниже дна соседнего озера Пужан-Ер.

«Мы заметили, что за неделю, что нас не было, уровень воды продолжил снижаться. В Морском Глазе еще есть 20-15 метров глубины с водой», – констатировал руководитель студенческой экспедиции.

Алексей Иванов: «В Морском Глазе еще есть 20-15 метров глубины с водой» Фото: предоставлено Алексеем Ивановым

«Местные жители придерживаются религиозно-мистической версии»

Обычно геологические процессы происходят очень медленно, а здесь они случились в рекордно короткий срок, буквально на глазах. Почему с красивейшим озером в Марий Эл случилась такая неприятность? У местных исследователей существует несколько версий.

«Во-первых, был маловодный год. Во-вторых, сказались геологические процессы, связанные с изменением грунтовых вод. Третья версия – антропогенный фактор, бесконтрольное бурение местными жителями скважин для добычи воды. Четвертая – религиозно-мистическая версия от местных жителей. Озеро ушло 2.02.2022 года. Местные жители ждали дату 22.02.2022. Думали, что что-то должно произойти», – говорит представитель Йошкар-Олинского университета.

Обычно геологические процессы происходят очень медленно, а здесь они случились в рекордно короткий срок, буквально на глазах Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

Интересен и тот факт, что заведующий кафедрой природообустройства Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета, кандидат технических наук Александр Фадеев еще в 2016 году предполагал, что возможно падение уровня воды в Морском Глазе до 31,5 метра. Однако его коллеги в то время в это просто не могли поверить. Преподаватель вывел эту вероятность по правилу золотого сечения, и его прогноз сбылся. Эксперт также высказал возможные причины провала Морского Глаза.

«Причины обмеления озера сводятся к трем. Это загрязнение из-за рекреационной нагрузки. Известняк начал интенсивно разолгаться, а дно озера – углубляться. Вторая причина кроется в том, что котлован содержит множество карстовых воронок. При этом не прослеживается связь с соседними озерами, а есть связь с неким подземным водохранилищем, которое сейчас опустело. Оно истощилось на фоне предыдущих малоснежных зим и быстрыми паводками с поверхностными стоками», – сказал Александр Фадеев.

Яльчик тоже недавно обмелел, на нем образовался перешеек. Кроме того, многие местные жители отмечали уход воды из колодцев Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В Марий Эл много красивых озер – Яльчик, Кичиер, Таир, Табашинское. С каждым из них периодически что-то случается, но не так глобально, как с Морским Глазом. Яльчик тоже недавно обмелел, на нем образовался перешеек. Кроме того, многие местные жители отмечали уход воды из колодцев. Как будет развиваться ситуация на Морском Глазе дальше? Фадеев считает, что озеро может набрать предыдущий уровень воды за несколько лет.

«Есть родники, которые под землей питают это озеро. Они еще действуют, и постепенно озеро наполнится. Но это накопление будет весьма длительным, если не будет капитального напора. На восстановление потребуется порядка 4-5 лет в лучшем случае», – сказал Фадеев.

Эксперт также подчеркнул, что восстановление озера должно произойти естественным путем, без какого-либо вмешательства людей. При негативном раскладе оно исчезнет, такой вариант тоже не исключен. Есть и третий вариант. Если грунтовые склоны сползут вниз, то озеро останется в виде неприглядной лужи.

«Опасность для населения представляет воронка»

Спикеры Института строительства и архитектуры Поволжского государственного технологического университета особо заострили внимание на вопросе безопасности. Морской Глаз привлекает людей, которые в зимнюю пору рискуют в него провалиться. Этим вопросом обеспокоены и власти республики.

«Реальную угрозу и опасность для населения, которое стягивается за эффектными кадрами, представляет сама воронка: крутые склоны засыпаны снегом, а затем глубокий каменный колодец с отвесными стенами. Необходимо ограничить доступ на данную территорию для предотвращения возможного несчастного случая, связанного с падением на дно карстового провала», – сообщило Министерство природных ресурсов, экологии охраны окружающей среды Республики Марий Эл.

Морской Глаз привлекает людей, которые в зимнюю пору рискуют в него провалиться Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

Согласно справке природоохранного ведомства, около 69% территории республики находится в зоне развития карстовых процессов и большинство марийских озер имеют карстовое происхождение. Озеро Морской Глаз не исключение – оно также образовалось в результате карстового провала. Карстовых воронок на Сотнурской возвышенности в Республике Марий Эл немало, но эта отличается своими размерами и тем, что бьющие из недр ручьи заполнили провал, превратив его в озеро. Уровень воды в любом водном объекте – это своеобразный баланс между объемом поступающей в него воды и количеством воды, выходящей из него. Поэтому основная причина резкого обмеления озера Морской Глаз – нарушение этого баланса.

«В качестве одной из причин может быть активизация карстового процесса, а именно размывание известняковой толщи подземными водами с образованием новых пустот и трещин в бортах и на дне воронки, что увеличивает количество вытекаемой из озера воды. В то же время карст «залечивает» сам себя: образующиеся пустоты со временем забиваются грунтом и остатками горных пород, что может либо полностью закрыть трещину либо уменьшить количество стока воды через нее. Поэтому прогнозировать дальнейшее развитие событий на месте данного карстового провала невозможно без проведения специализированных исследований с участием специалистов по карстовым явлениям», – сообщили в пресс-службе Минприроды Марий Эл.

«Озеро пользуется большей популярностью у туристов из Татарстана»

Алексей Иванов еще раз напомнил, что провал составляет 32,5 метра. Любое неосторожное движение находящегося на краю обрыва человека может привести к несчастному случаю, а какие-либо ограждения там отсутствуют. Установлена лишь табличка с рекомендацией не посещать Морской Глаз, на которой написано «Проход запрещен».

«Это никого не останавливает, туда едут целыми семьями. Так, в субботу только при нас порядка 80 человек посетили озеро. Мы там были с 9 утра до 17 часов вечера. Люди приезжают вместе с детьми, подходят к краю и фотографируются. На это страшно смотреть. Кроме того, туда приезжают альпинисты разного уровня, в том числе и любители. Спускаться к озеру очень опасно. Альпинисты протоптали тропинки, провоцируя тем самым других людей. Нужно воздержаться от посещения озера как минимум до тех пор, пока не сойдет снег. Сейчас там есть ощущение опасности, которая прямо висит в воздухе», – предупредил преподаватель.

«Туда приезжают альпинисты разного уровня, в том числе и любители. Спускаться к озеру очень опасно. Альпинисты протоптали тропинки, провоцируя тем самым других людей» Фото предоставлено Алексеем Ивановым, источник: группа молодежного экодвижения «Розовый одуванчик» во «ВКонтакте»

По его словам, в короткий срок озеро просело на рекордную величину. Точка невозврата, возможно, уже пройдена. Однако собеседник не теряет надежду, что Морской Глаз восстановится в период весеннего паводка.

Ситуация с Морским Глазом объединила вокруг себя людей разных профессий – художников, поэтов, краеведов, историков. Краеведы посчитали и пришли к выводу, что озеру не менее 250-300 лет. Представители Русского географического общества Марий Эл предлагают навести на данной территории порядок, разбить геологический парк, развивать научный туризм, создавая безопасные условия для многочисленных туристов. Сюда они едут в основном из соседних регионов – Чувашии и Татарстана.

«Казанские экскурсоводы любят озеро Морской Глаз больше, чем марийские. Оно пользуется большей популярностью у туристов из Татарстана, чем у жителей Марий Эл. Это они вытаскивают наше озеро на всероссийский уровень. Экскурсия на Морской Глаз даже не вошла в программу турпоездок по Марий Эл», – подчеркнул Иванов.

По его словам, объект нужно изучать, делать привлекательным и благоустраивать. Даже несмотря на то, что сейчас вода в озере ушла, оно по-прежнему остается энергетически сильным местом, которое поражает своим видом.

«Озера в Татарстане высыхают из-за антропогенного воздействия»

Есть ли подобные карстовые озера в Татарстане? Как в целом развивается ситуация на озерах республики? Не грозит ли им такая же печальная участь? С этими вопросами ИА «Татар-информ» обратилось к заведующей кафедрой природообустройства и водопользования Института управления, экономики и финансов КФУ, профессору Нафисе Мингазовой.

Нафиса Мингазова: «В Марий Эл отмечается явление поноров, когда происходит переориентация грунтовых вод, и карстовые озера исчезают на какое-то время» Фото: © ИА «Татар-информ»

«Марий Эл – край карстовых озер и лесных территорий. Там насчитывается около 600 карстовых озер, немалых по площади. В Татарстане ситуация иная, у нас преобладают не карстовые озера, а пойменные», – сообщила она.

Специалисты КФУ, исследовавшие Морской Глаз, отмечают, что оно ранее обладало уникальным составом воды, в котором присутствовала медь. Цвет воды менялся, в весенний период озеро было не зеленым, а имело сероватый оттенок. Оказывается, на территории нашей республики аналогичных озер нет.

«В Татарстане нет таких озер на возвышенностях. У нас есть своеобразное озеро – Акташский провал в Альметьевском районе. Это озеро находится на равнине, у него тоже подземное питание, там тоже большой обрыв на уровне 6 метров, на дне которого вода. Глубина этого озера составляет 28 метров. Есть версии, почему у нашего Карского провала низкий уровень воды. Это связано с водозабором для садоводческих товариществ. Это озеро тоже удивительное и особенное, оно – единственное в Татарстане», – сказала профессор КФУ.

В числе других уникальных естественных водоемов Татарстана спикер назвала Голубые озера. Кроме того, у нас есть группа карстовых озер в Лаишевском районе, которые столкнулись с проблемой постепенного понижения уровней воды по антропогенным причинам.

В числе других уникальных естественных водоемов Татарстана Мингазова назвала Голубые озера Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Что касается Морского Глаза, то здесь скорее природная причина понижения уровня воды. Был период засухи, понижение уровня грунтовых вод. В Марий Эл время от времени для карстовых озер отмечается явление поноров, когда происходит переориентация грунтовых вод, и карстовые озера исчезают на какое-то время, было озеро – и нет озера», – пояснила Нафиса Мингазова.

С ее слов, в Татарстане подобные явления никто не наблюдал. У наших озер уровень воды понижается по причине антропогенного воздействия. К примеру, озера Лаишевского района, территория которых активно застраивается. При застройке отрезается поступление поверхностного стока, а уровень подземных вод вокруг падает, потому что владельцы артезианских скважин активно откачивают воду. Из-за этого в Лаишевском районе повсеместно отмечается усыхание и сокращение площади озер. Также к «исчезнувшим в значительной степени» на территории Татарстана относят группу Никольских озер.