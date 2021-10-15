В Татарстане установлен рекорд по количеству привитых от Covid-19 за сутки

В Татарстане установили рекорд по количеству привитых от коронавируса за сутки. Об этом на брифинге в Кабинете Министров рассказал заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«На сегодняшний день мы имеем рекордный прирост по количеству – 24 010 вакцинировано за последние сутки. Всего выполнено 1 195 882 вакцины первым компонентом», – отметил спикер.

Всего в республике работают 170 пунктов вакцинации. Замминистра добавил, что в наличии больше 574 тыс. доз вакцин.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в казанской «Меге» за первый день круглосуточной работы пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции после 20.00 привились 274 человека.