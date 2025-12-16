В Татарстане установлен новый зимний максимум потребления электрической мощности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый исторический «зимний» максимум потребления электрической мощности установлен в энергосистеме Татарстана – 15 декабря на 17:00 он составил 5311 МВт. Об этом сообщил «Татар-информу» директор РДУ Татарстана Андрей Большаков.

По его словам, рекорды последовательно обновлялись в течение трех дней – 9, 10 и 11 декабря, а 15 декабря на 10:00 была взята планка в 5259 МВт. Но к вечеру и она была перекрыта.

При этом, что очевидно, вклад погодного фактора в это достижение оказался минимальным. «Все происходит на фоне относительно некритических среднесуточных температур. Вчера, например, при минус 6 градусах по Цельсию», – отметил Большаков. Другими словами, главная причина рекорда – развитие промышленности республики.

Напомним, предыдущий исторический максимум потребления мощности – 5152 МВт – был достигнут 19 февраля 2025-го в 10:00 при среднесуточной температуре минус 14,7 градуса по Цельсию. А в текущем отопительном сезоне – 11 декабря в 10:00 – при среднесуточной температуре минус 6,1 градуса по Цельсию (5241 МВт).

Как разъяснял ранее Большаков в интервью «Татар-информу», «максимум потребления мощности энергосистемы – суммарная нагрузка всех электроприемников, расположенных в границах Республики Татарстан, от лампочек в квартирах до гигантских промышленных агрегатов на заводах, когда она достигает своего максимума в определенный момент времени». При этом для климатических условий Татарстана важны именно зимние максимумы (хотя в последние годы рекорды обновляют и летние, так называемый максимум потребления в период экстремально высоких температур).