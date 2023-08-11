Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане из-за жары снова побит рекорд по потреблению электроэнергии
В Татарстане установлен новый летний максимум потребления электроэнергии, показатель сегодня в 14.00 достиг 4170 МВт. Об этом «Татар-информу» рассказали в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы (РДУ) Татарстана.
Прежний рекорд был установлен только в минувший понедельник, тогда уровень потребления электроэнергии отмечался на уровне 4163 МВт.
Причина летних достижений очевидна – аномально жаркая погода, которая установилась в Татарстане, что простимулировало рост кондиционерной нагрузки.
Напомним, по прогнозам жара в республике продлится еще минимум десять дней. Сейчас среднесуточная температура в Татарстане выше нормы на 4 градуса, в лесах сохраняется высокая пожароопасность.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»