В Татарстане из-за жары снова побит рекорд по потреблению электроэнергии

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарстане установлен новый летний максимум потребления электроэнергии, показатель сегодня в 14.00 достиг 4170 МВт. Об этом «Татар-информу» рассказали в Региональном диспетчерском управлении энергосистемы (РДУ) Татарстана.

Прежний рекорд был установлен только в минувший понедельник, тогда уровень потребления электроэнергии отмечался на уровне 4163 МВт.

Причина летних достижений очевидна – аномально жаркая погода, которая установилась в Татарстане, что простимулировало рост кондиционерной нагрузки.

Напомним, по прогнозам жара в республике продлится еще минимум десять дней. Сейчас среднесуточная температура в Татарстане выше нормы на 4 градуса, в лесах сохраняется высокая пожароопасность.