В Татарстане установили норматив на вывоз мусора для магазинов и предприятий

В Татарстане утверждены нормативы накопления твердых коммунальных отходов для предприятий и магазинов. Постановление подписано Премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Действие документа распространится на всех потребителей, кроме жителей домов и многоквартирных домов.

Так, для промтоварных магазинов норматив составит 0,18 куб. метра, или 10,55 килограмма, на 1 кв. метр общей площади в год. Для павильонов объемы составят 0,42 кубометра, или 31,36 килограмма, на 1 квадрат. Для супермаркетов и универмагов — 0,32 куб. метра, или 31,9 килограмма, и, наконец, для предприятий иных отраслей промышленности — 0,06 куб. метра, или 5,52 килограмма.

Напомним, что в 2022 году татарстанские предприятия выступили против введенного норматива, назвав его превышенным в 10 раз и «выведенным на коленке». Так, для магазинов и супермаркетов он составлял 0,79 куб. метра, или 88 килограммов ТКО на 1 квадрат общей площади. В итоге предприниматели добились отмены постановления по решению Верховного суда республики.

Норматив накопления твердых коммунальных отходов устанавливает средний объем мусора, образующийся в единицу времени. Утвержденные параметры помогают определить, сколько потребители — в данном случае предприятия и магазины — должны будут заплатить за вывоз и утилизацию таких отходов.