«Завышены в 10 раз»: бизнесмены Татарстана добились отмены норматива на вывоз мусора

Постановление Правительства РТ, которым утверждался годовой норматив накопления мусора для промтоварных магазинов и супермаркетов, сегодня отменил Верховный суд Татарстана по инициативе четырех компаний из Казани, Альметьевска и Болгара. Как будет взиматься плата далее, разбирался «Татар-информ».

Верховный суд РТ отменил постановление Правительства РТ, которым утверждался годовой норматив накопления мусора для промтоварных магазинов и супермаркетов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Норматив применили задним числом»

Новые годовые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) для промтоварных и универсальных магазинов, утвержденные постановлением Кабмина РТ буквально полтора месяца назад, отменены сегодня для всей республики по решению суда. Предприниматели празднуют победу и ждут платы по факту вывоза мусора, но регоператоры не разделяют их оптимизм.

Годовой норматив накопления ТКО для промтоварных магазинов, универсальных магазинов, супермаркетов в Татарстане утвержден в августе 2022 года. Его параметры: на 1 кв. метр общей площади объекта приходится 0,79 куб. метра или 88 кг твердых коммунальных отходов со средней плотностью 94 кг на кубический метр. Действие постановления распространялось правоотношения, возникшие у промтоварных магазинов с 20 декабря 2021 года и супермаркетов – с 31 августа 2021 года.

В суд Татарстана обратились представители четырех компаний из Казани, Альметьевска и Болгара.

«Документы появились на официальном портале Правительства Татарстана 25 августа, а на следующий день мы подали административно-исковое заявление в Верховный суд РТ о признании их недействительными. Позже к «Мегастрою» присоединились ООО Торговая компания «Лето» (сеть дискаунтеров «Победа»), ООО УК ТЦ «Омега» и ИП Шишкин, имеющий хозяйственный магазин в Болгаре», – сообщила «Татар-информу» юрист ООО «Агава» (Мегастрой) Алиса Мазитова.

По ее словам, самое обидное для истцов было то, что норматив применили до его публикации, задним числом. Опубликованный в этом году документ распространял свое действие на период с августа прошлого года.

«Мы с этим тоже были не согласны, поскольку в нашей стране законы обратной силы не имеют», – заметила Мазитова.

Владельцы магазинов и арендаторы торговых мест в супермаркетах хотят, чтобы им начисляли плату за вывоз мусора не по нормативу, а по факту Фото: © Татар-информ»

«Норматив вывели на коленке»

Юрист рассказала, что в ходе судебного разбирательства выяснилось, что новый норматив был выведен на основании замеров, проведенных еще в 2015-2016 годах.

«Данные замеры в прошлом году в ходе рассмотрения двух других дел признавались Верховным судом Татарстана проведенными некорректно, с ошибками. Верховный суд РТ уже устанавливал, что норматив выведен на основании замеров, которые не соответствуют закону, проведены без конкурса. Получается, что новый норматив вывели на основании незаконных замеров. Новый норматив почти ничем не отличается от предыдущего, он выведен на коленке», – подчеркнула юрист.

Спикер пояснила, что нормативы «просто так не рождаются и не утверждаются». Чтобы их вывести, нужно произвести замеры ТКО в течение одного года на объектах республики. Для этого на конкурсной основе должен быть определен специальный подрядчик.

«В Верховном суде РТ прошло три судебных заседания. На них приходили представители Минстроя РТ и Кабмина РТ. В ходе судебного разбирательства нами было доказано, что данное постановление утверждено с нарушением действующего законодательства», – еще раз подчеркнула Мазитова.

Новый норматив был выведен на основании замеров, проведенных еще в 2015-2016 годах Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хотим считать мусор по факту, а не по нормативу»

Алиса Мазитова также проинформировала, что владельцы магазинов и арендаторы торговых мест в супермаркетах хотят, чтобы им начисляли плату за вывоз мусора не по нормативу, а по факту – по количеству и объему контейнеров. Однако на деле региональные операторы всегда выставляют счета по нормативу.

«Новый норматив такой же высокий и сулит колоссальные денежные потери предпринимателям, торговым центрам и арендаторам. Норматив завышен, это просто издевательство. У нас с этими нормативами расходы на вывоз ТКО завышены в 10 раз», – сказала Мазитова.

Спикер объяснила, что предыдущий норматив считался из расчета 0,82 кубометра, он тоже был отменен Верховным судом РТ в июне прошлого года. Это решение поддержал Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижегородской области.

Споры вокруг начисления платы за вывоз ТКО предприниматели, представители региональной власти и регоператоры ведут давно. Недовольство руководителей частных компаний достигло предела, когда регоператоры выставили счета за дни простоя во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Тогда был инициирован ряд судебных разбирательств. Противоборство продолжается до сих пор.

«Нам счета выставляли по полной, при том, что были периоды, когда гипермаркеты и торговые центры в республике вообще не работали. Однако наш предмет спора на этот раз другой. Мы считаем, что теперь нам должны выставлять счета по факту – по количеству и объему контейнеров», – сказала юрист.

Чтобы установить новый среднестатистический норматив, по ее подсчетам, на замеры вывозимого мусора в городах и районах республики потребуется больше года.

«Это очень долгая процедура, которая в лучшем случае продлится 1,5 года», – заметила Мазитова.

Адвокат сообщила, что в других регионах присутствия сети гипермаркетов, которую она представляет, таких проблем нет.

«У нас все региональные операторы рассчитывают плату по факту вывоза мусора. Речь идет о Чебоксарах, Йошкар-Оле, Ульяновске и Уфе», – добавила она.

Хоть постановление и отменено, перерасчета за прошедший период, по мнению юриста, скорее всего, предприниматели не добьются, потому что на этот шаг не пойдут региональные операторы.

Недовольство достигло предела, когда регоператоры выставили счета за дни простоя во время изоляции из-за пандемии коронавируса Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Объявлен конкурс на проведение новых замеров

Как будет начисляться плата за вывоз мусора из магазинов и супермаркетов в дальнейшем? С этим вопросом «Татар-информ» обратился в Минстрой РТ и к регоператорам. Как выяснилось, ООО «УК «ПЖКХ» будет ждать установления новых нормативов.

«Поскольку деятельность региональных операторов по обращению с ТКО курирует Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ, ждем от них нового проекта нормативов, который затем должен быть утвержден постановлением Правительства республики. В любом случае, региональный оператор УК ПЖКХ будет делать все необходимое для обеспечения бесперебойного вывоза ТКО потребителей», – ответили в пресс-службе регоператора.

Пресс-секретарь регионального оператора «Гринта» Ильдус Шакирзянов отметил, что сегодняшнее решение Верховного суда – это первая инстанция. Ответчик имеет право его обжаловать.

«На мой взгляд, нормативы нужно регулярно актуализировать, так как со временем меняется культура потребления, экономическая обстановка, обновляется состав товаров и упаковки. Одни организации начинают меньше образовывать отходов, а некоторые – наоборот, больше. Общая тенденция такова, что, к сожалению, объем образования отходов с каждым годом только увеличивается», – сообщил Ильдус Шакирзянов.

Спикер добавил, что региональный оператор обязан работать строго по действующему законодательству, то есть до вступления решения в законную силу обязан делать расчеты по утвержденным ранее нормативам.

«В случае их отмены будем ждать нового постановления Кабинета Министров», – подчеркнул Шакирзянов.

На момент публикации материала ответ из Минстроя РТ получен не был. Однако на сайте госзакупок уже опубликован тендер на выполнение работ по проведению инструментальных замеров накопления твердых коммунальных отходов на территории Татарстана. Заказчиком выступает ГКУ «Управление инженерных сетей РТ». Цена контракта составляет 6,5 млн рублей, указан и срок его исполнения – июль 2023 года.