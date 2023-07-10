В Татарстане уровень заражения ВИЧ вырос почти на 11 процентов

На сегодня в Татарстане зарегистрировано 287 человек с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Татарстанстат со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в республике.

Согласно данным, в январе-апреле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коэффициент заболеваемости ВИЧ вырос на 10,7 процентов.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что регулярное тестирование на ВИЧ (не реже 1 раза в год) – ответственный и верный шаг, способный спасти как вашу жизнь, так и жизни других людей, в том числе ваших близких. Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно.