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В Татарстане уровень заражения ВИЧ вырос почти на 11 процентов
На сегодня в Татарстане зарегистрировано 287 человек с ВИЧ-инфекцией. Об этом сообщает Татарстанстат со ссылкой на Центр гигиены и эпидемиологии в республике.
Согласно данным, в январе-апреле 2023 года по сравнению с соответствующим периодом 2022 года эпидемиологическая обстановка характеризовалась ростом заболеваемости болезней, вызванных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, коэффициент заболеваемости ВИЧ вырос на 10,7 процентов.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что регулярное тестирование на ВИЧ (не реже 1 раза в год) – ответственный и верный шаг, способный спасти как вашу жизнь, так и жизни других людей, в том числе ваших близких. Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно.
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