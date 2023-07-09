«Если был незащищенный секс, у вас есть 72 часа»: врач СПИД-центра о рисках заражения

Даже если человек чувствует себя хорошо, он может быть инфицирован. Поэтому необходимо регулярно проходить тестирование на ВИЧ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Одни и те же цифры каждый год

Из года в год, по словам врачей, примерно одно и то же количество жителей Татарстана узнают о своем ВИЧ-положительном статусе. Цифры существенно не растут, но и тенденции к снижению числа инфицированных, отмечают медики, не наблюдается.

«В этот диагноз трудно поверить и принять, что это произошло именно с тобой. Первая реакция – это шок, недоумение и отрицание. Приходится объяснять, что кровь этого человека была исследована и анализ двукратно показал положительный результат. После этого мы выясняем, были ли ситуации, когда человек мог заразиться, и тогда он признается, что риск все-таки был», – рассказывает психотерапевт.

Роза Мухаметова уверена, что необходимо как можно больше рассказывать о проблеме заражения ВИЧ в СМИ, особое внимание уделяя молодежи. Только так можно уберечь людей от этой опасной инфекции.

«Хотя в последнее время у нас появилась странная тенденция: люди старшего поколения, которые, казалось бы, с этой инфекцией уже никогда не столкнутся, оказываются заражены. Личная жизнь-то продолжается, и люди старше 50 лет стали активно заражаться этим вирусом. У нас есть и 75-летние пациенты, которые недавно узнали о своем диагнозе», – рассказывает психотерапевт.

Необходимо как можно больше рассказывать о проблеме заражения ВИЧ в СМИ, особое внимание уделяя молодежи Фото: © «Михаил Захаров / «Татар-информ»

Заражаться через иглы стали реже, но незащищенный половой акт остается основным способом заражения

Самый распространенный способ заражения – незащищенный половой контакт. Последние десять лет соотношение в пользу пути передачи инфекции выросло. В то же время передача вируса через иглу при употреблении наркотиков отошла на второй план, приводит статистику врач.

Даже если человек чувствует себя хорошо, он может быть инфицирован. Поэтому необходимо регулярно проходить тестирование на ВИЧ. Первые симптомы могут появиться спустя несколько лет. Но все индивидуально: у некоторых пациентов сразу же после инфицирования ВИЧ переходит в следующую стадию – СПИД.

«СПИД – это конечный результат носительства этого вируса с годами. Бывает, что человек несколько лет ходит к нам и ему все еще не назначают препараты от СПИДа, потому что он в них не нуждается. Он ВИЧ-носитель, и стадия СПИДа ему еще не грозит. Если не наблюдаться и не лечиться, СПИД рано или поздно наступит. Если препараты принимать, иммунитет человека будет приближаться к уровню здорового человека, а анализ вирусной нагрузки может достигать нуля», – объясняет Роза Мухаметова.

Если вдруг так случилось, что произошел незащищенный половой акт с человеком, статус которого неизвестен, у вас есть 72 часа, чтобы принять препарат.

«На лбу ведь ни у кого не написано – здоров или не здоров. Часто бывает так, что человек и сам не знает о своем статусе. Тогда есть целых три дня, чтобы помочь себе не заразиться. Существует профилактическое лечение от заражения, и оно начинает действовать, если эти 72 часа не истекли. Поэтому, если риск допущен, необходимо обратиться в СПИД-центр, врач-инфекционист назначит вам этот препарат курсом на один месяц. И тогда человеку гарантировано, что он оградит себя от этого страшного вируса», – рассказывает психотерапевт.

Роза Мухаметова считает, что статистика по заражению этой инфекцией напрямую зависит от нравственного воспитания. Беспорядочные половые связи позволяют ВИЧ внедряться в наше общество. Но даже близость после вступления в брак не дает никакой гарантии.

«Почему бы до вступления в интимную связь, до вступления в брак не сдать анализы? В некоторых странах в загсах, прежде чем подать заявление, рекомендуется пройти обследование. Так и партнера можно не заразить, и не ставить под угрозу здоровье будущего ребенка. А у нас нередко бывает так, что уже после наступления беременности женщина узнает, что ее заразил муж», – рассказывает психотерапевт.

Самый надежный способ обезопасить себя, напоминают медики, – пользоваться презервативами. Пенки, смазки и другие средства могут спасти от других инфекций, но не спасут от ВИЧ, говорит Роза Мухаметова.

«Презерватив должен быть правильно подобран по размеру и правильно надет. Частая ошибка неопытных мужчин – они не умеют пользоваться этим средством контрацепции. При неправильном надевании на кончике презерватива, который называется «спермоприемник», образуется воздух. Во время движения воздуха становится все больше, получается пузырь, который может лопнуть. С каждым мужчиной на приеме я об этом говорю, и выясняется, что многие неправильно пользуются презервативами. Приходится им объяснять, чтобы они никого не могли заразить. Я объясняю им, что прежде чем надеть презерватив, спермоприемник нужно зажать пальцами, воздуха там быть не должно», – объясняет она.

Заразиться можно на маникюре, у тату-мастера или при проведении пирсинга. Если вы решились на эти процедуры, следите за стерильностью инструментов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«ВИЧ может убить только 70-процентный спирт»

В практике Розы Мухаметовой был даже такой случай, когда заразились многодетные супруги.

«Семья очень хорошая, у них трое детей, они много лет вместе. У мужа полное алиби – он донор крови, то есть постоянно его кровь проверяется. И у женщины обнаруживается ВИЧ-инфекция. Оказалось, что она, экономя время, приглашала домой мастера маникюра. Чем инструменты обрабатываются, непонятно. Видимо, через мелкие ранки она заразилась. Эти мастера не имеют никаких медицинских документов, они даже не знают, что ВИЧ может убить только 70-процентный спирт. 96-процентный раствор спирта вирус бальзамирует, то есть оставляет живым», – привела пример врач.

Заразиться таким же образом можно и у тату-мастера или при проведении пирсинга. Поэтому, если вы решились на эти процедуры, следите за стерильностью инструментов, советует Роза Мухаметова.

Медики напоминают: регулярное тестирование на ВИЧ (не реже 1 раза в год) – ответственный и верный шаг, способный спасти как вашу жизнь, так и жизни других людей, в том числе ваших близких. Обследоваться на ВИЧ-инфекцию можно анонимно и бесплатно.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»