В Татарстане уровень заболеваемости Covid-19 упал на 4,2% за неделю

В Татарстане отмечается снижение уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, за последние семь дней он упал на 4,2%, рассказал на совещании в Доме Правительства РТ Президент республики Рустам Минниханов.

«Мы практически перешли на плановый режим работы медицинских учреждений, но необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, в том числе в общеобразовательных учреждениях», — подчеркнул руководитель РТ, вновь напомнив о важности вакцинации против вируса.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за прошедшие сутки в Татарстане выявлено 232 случая коронавируса.