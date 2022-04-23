Еще 232 татарстанца заболели Covid-19

За прошедшие сутки в Татарстане выявлено 232 случая коронавирусной инфекции, в 26 из них потребовалась госпитализация. 25 заболевших — дети, сообщает Минздрав РТ.

Новые случаи подтвердились в 35 районах Татарстана. Лидерами антирейтинга на этот раз стали Казань — 72, Челны — 25 и Альметьевский район — 18 пациентов за сутки.

Таким образом, число новых случаев Covid-19 в Татарстане с начала пандемии составило 143 063. Выздоровели 136 939 из них, в том числе 235 — за прошедший день. Скончались 1962 человека, в прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано, сообщили в ведомстве.

Первым компонентом антиковидной вакцины привились 2 519 019 татарстанцев, из них 1 926 325 сделали и вторую прививку. Ревакцинацию прошли 294 412 человек.