Уровень поддержки кандидатуры Путина в Татарстане превышает 80%

Фото: Информационный центр татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

Кандидатуру действующего Президента России Владимира Путина на предстоящих выборах поддерживают более 80% татарстанцев. Об этом, отвечая на вопросы журналистов на итоговом заседании Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия», заявил руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин.

«Объективный опрос общественного мнения на сегодняшний день показывает, что уровень доверия населения в России к кандидатуре Владимира Путина по разным оценкам [составляет] от 78 до 80%. А в Татарстане этот показатель выше 80%», – отметил он.

Выборы Президента России продлятся с 15 по 17 марта 2024 года. Напомним, что о решении выдвинуться на новый срок Владимир Путин объявил 8 декабря — на церемонии по случаю Дня Героев Отечества.