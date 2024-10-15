В Татарстане упразднят поселок Комсомолка

В Агрызском районе упразднят поселок Комсомолка. Населенный пункт относится к Девятернинскому сельскому поселению, следует из решения муниципалитета.

Инициативу внесут в Госсовет Татарстана. Представлять район при ее рассмотрении в парламенте будет замглавы Агрызского района Илфат Ямалиев.

Как сообщали ранее в пресс-службе района, Комсомолка была основана в 1941 году, ранее на этом месте был организован сплав леса. Во время Великой Отечественной войны здесь трудились эвакуированные, в 1960-е годы действовал лесопункт.

Последний житель Комсомолки скончался в 2018 году, на всей территории населенного пункта сохранилось лишь одно хозяйство. Из-за этого на прошедшем в сентябре собрании жителей в Девятерне было решено исключить объект из списка населенных пунктов.