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В Татарстане упразднят поселок Комсомолка
В Агрызском районе упразднят поселок Комсомолка. Населенный пункт относится к Девятернинскому сельскому поселению, следует из решения муниципалитета.
Инициативу внесут в Госсовет Татарстана. Представлять район при ее рассмотрении в парламенте будет замглавы Агрызского района Илфат Ямалиев.
Как сообщали ранее в пресс-службе района, Комсомолка была основана в 1941 году, ранее на этом месте был организован сплав леса. Во время Великой Отечественной войны здесь трудились эвакуированные, в 1960-е годы действовал лесопункт.
Последний житель Комсомолки скончался в 2018 году, на всей территории населенного пункта сохранилось лишь одно хозяйство. Из-за этого на прошедшем в сентябре собрании жителей в Девятерне было решено исключить объект из списка населенных пунктов.
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