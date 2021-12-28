В Татарстане умерли от коронавируса пять женщин

Еще пять жителей Татарстана стали жертвами коронавируса Covid-19, все они женщины. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Подтверждено пять случаев смерти от коронавирусной инфекции в Татарстане», — проинформировали в ведомстве.

От Covid-19 скончались жительницы республики 1935, 1936, 1939, 1943 и 1950 годов рождения.

«Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован», — уточнили в министерстве.

Таким образом, общее число официально зарегистрированных жертв коронавируса SARS-CoV-2 в Татарстане на 28 декабря 2021 года достигло 1425.

При этом всего в республике с начала этого года скончались 56 тыс. человек по сравнению с 54 тыс. за весь 2020 год и 42,6 тыс. за предпандемийный 2019-й. Разница между регистрируемой и нерегистрируемой смертностью от Covid-19 наблюдается в разных регионах страны, включая и Татарстан.