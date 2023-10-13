В Татарстане уменьшат число Covid-коек

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В Татарстане пустует коечный фонд, подготовленный для больных коронавирусом на сезонный подъем ОРВИ. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов.

«Прогнозировался сезонный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и некоторый рост все-таки есть. Для оказания медицинской помощи во время сезонного подъема мы развернули дополнительные койки. На сегодня у нас по-прежнему функционируют 11 временных инфекционных госпиталей, увеличений не было. С учетом резерва было развернуто 402 койки», – отметил врач.

Напомним, что в начале сентября для больных коронавирсом было открыто 252 койки.

Дмитрий Лопушов добавил, что в больницах проходят лечение 292 человека. 72% мест в госпиталях занято, свободно при этом 27,4% Covid-коек. При этом норматив свободных мест должен быть 5-10%. Поэтому за выходные Минздрав РТ будет следить за ситуацией, и планирует уменьшить число мест для больных коронавирусом.

«Держать готовые койки, которые, к счастью, не заняты больными людьми, нецелесообразно. Мы будем их число сокращать и возвращаться к показателям, которые были до сезонного подъема заболеваемости», – заключил эпидемиолог.