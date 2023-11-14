В Татарстане учредили Шаляпинскую премию

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Республиканская премия имени Федора Шаляпина учреждена в Татарстане, она будет присуждаться один раз в два года. Соответствующее постановление Кабинета Министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Присуждать премию будут «за достижения в области музыкального и вокального искусства, за исполнительское мастерство и активную деятельность по сохранению и популяризации традиций певческой культуры, развитию музыкальной культуры».

Начиная с текущего, 2023 года два лауреата будут получать две персональные премии по 200 тыс. рублей каждая. Необходимые для этого средства выделят из республиканского бюджета. Стать лауреатами смогут граждане РФ в возрасте от 18 до 35 лет.

Отбором кандидатов на соискание Шаляпинской премии будет заниматься Министерство культуры РТ. Определять лауреатов открытым голосованием станет комиссия по присуждению премии, председателем которой назначена вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

Заместителем председателя комиссии определена министр культуры РТ Ирада Аюпова. Секретарем комиссии стал начальник отдела взаимодействия со СМИ и общественными организациями Минкультуры республики Айрат Файзрахманов.

В положении о премии отдельно упомянуто, что до момента вручения денежного вознаграждения и диплома решение о присуждении премии могут изменить, если кандидата признают физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.