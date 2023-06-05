Минниханов открыл в Казани мемориальную композицию в честь Шаляпина и Горького

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова @rustamminnikhanov

В Казани сегодня открыли мемориальную композицию, посвященную оперному певцу Федору Шаляпину и писателю Максиму Горькому. В церемонии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Символично, что в год 150-летия нашего земляка, великого артиста Федора Шаляпина и накануне Дня русского языка мы собрались здесь, рядом с музеем, ставшим символом дружеского единения двух знаковых фигур русской культуры», — сказал руководитель республики.

Минниханов заметил, что Горький и Шаляпин называли друг друга братьями, что их объединяла любовь к искусству, Родине и ее талантливому народу. «Казань стала для них городом, где произошел их духовный рост и становление. Сегодня эти два талантливых человека снова вместе на фоне любимого и любящего их города», — подчеркнул он.

Раис Татарстана напомнил, что «для самых достойных молодых исполнителей и музыкантов» в этом году будет учреждена Республиканская премия имени Федора Ивановича Шаляпина.

В Год национальных культур и традиций в Татарстане, в Год педагога и наставника в России, накануне Дня русского языка такое мероприятие — важное событие для республики, добавила председатель Русского национально-культурного объединения РТ Ирина Александровская.

«Два самородка нашего народа, культуры, достигшие мирового масштаба, известны не только в России, но и по всему миру. Единение писателя и представителя музыкального искусства поистине важно здесь, в центре Казани. Когда они соединились рядом на фоне исторической Казани, мы узнаем ту Казань, которую знали Максим Горький и Федор Шаляпин. И наш древний город нам становится еще ближе», — отметила она.

По мнению ректора Казанской государственной консерватории имени Н. Г. Жиганова Вадима Дулат-Алеева, «новый памятный знак на культурной карте Казани удачно дополняет то, что мы привыкли видеть вокруг себя». «Два великих человека по этой улице ходили, жили, думали и творили», — заявил он.

Мемориальная композиция установлена на фасаде здания музея А. М. Горького и Ф. И. Шаляпина. Бюст юного Максима Горького, созданный скульптором Иваном Новоселовым, был установлен на этом доме в 1967 году. Сегодня его дополнил бюст Федора Шаляпина, а также кованое панно «Виды Казани рубежа XIX и XX веков» скульптора Зульфии Мухамедьяновой.

В этом году в России отмечается 150-летие оперного певца Федора Шаляпина и 155-летие русского писателя Максима Горького.