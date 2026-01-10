news_header_top
Общество 10 января 2026 19:59

В Татарстане учредили новую номинацию конкурса «Лучший молодой ученый» – Гран-при

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В рамках конкурса «Лучший молодой ученый Республики Татарстан» учреждена специальная номинация – Гран-при. Соответствующее постановление Кабинета министров региона подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Каждый год в новой номинации будут определяться три лауреата. Для обладателя Гран-при I степени предусмотрено денежное вознаграждение в размере 500 тыс. рублей, Гран-при II степени – в размере 350 тыс. рублей, Гран-при III степени – в размере 250 тыс. рублей.

Претенденты на получение премии должны иметь «научные достижения и личный вклад в развитие науки Республики Татарстан», а также стаж работы в научных организациях, высших учебных заведениях или профессиональных образовательных организациях не менее пяти лет.

Возрастной порог для обладателей степени кандидата наук составляет 35 лет, степени доктора наук – 40 лет. Кроме того, у претендентов не должно быть задолженности по налогам, они не должны проходить процедуру банкротства. Помимо этого, у них не должно быть статуса иностранного агента.

Ранее, в октябре прошлого года, в Татарстане, увеличили количество и размер премий для молодых ученых.

При этом в преддверии Нового года президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов обратил внимание на сокращение числа молодых исследователей в республике.

