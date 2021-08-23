В Татарстане у почти сотни беременных женщин диагностировали коронавирус

В Татарстане в последнее время фиксируется много случаев заражения коронавирусом беременных женщин. На данный момент около 300 будущих мам с ОРВИ, у 98 из них уже подтвержден Covid-19, почти 70 госпитализированы. Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Рустам Минниханов очень обеспокоен этой ситуацией и обращает внимание на необходимость беременным женщинам ограничить контакты с другими людьми и посещение больниц, за исключением тех специалистов, у которых они наблюдаются», — отметила Галимова.

Она подчеркнула, что пока неизвестно, как коронавирус может отразиться на ребенке беременной женщины. Соблюдать меры безопасности и вакцинироваться нужно не только им самим, но и их близким и окружающим для того, чтобы сократить вероятность заражения.

Более подробно о том, как женщин в Казани лечат от коронавируса, читайте в материале ИА «Татар-информ».