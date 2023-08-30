В Татарстане турецкая компания запустила производство деталей шасси для «АвтоВАЗа»

Фото: пресс-служба Фонда развития промышленности

В особой экономической зоне «Алабуга» компания «Джошкуноз Алабуга» (входит в турецкий Coskunoz Holding) запустила серийное производство деталей шасси для «АвтоВАЗа». Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Речь идет о выпуске цельноштампованных и составных металлических элементов шасси — подвесок и мостов. После выхода на проектную мощность здесь предполагается производить 14 млн деталей в год.

Еще в июле компания отправила «АвтоВАЗу» первую партию мостов и подвесок для автомобилей Lada Vesta. В ближайшем будущем должно быть организовано и серийное производство деталей для Lada Granta.

Общий объем инвестиций превысил 1 млрд рублей, причем 500 млн рублей предприятию предоставил Фонд развития промышленности (в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия»).

Фонд еще в 2019 году намеревался выделить компании 500 млн рублей на создание прессового цеха для производства штампованных деталей шасси для унифицированной платформы Lada и Renault, о чем тогда сообщал «Интерфакс».

Локализация производства составляет 100%, создано 74 рабочих места. В дальнейшем на предприятии рассчитывают наладить выпуск и других деталей шасси для сборки машин российских и локализованных в стране иностранных брендов.