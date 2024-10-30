В Татарстане три человека в тяжелом состоянии из-за Covid, двое – на ИВЛ

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Жители Татарстана продолжают заражаться новой коронавирусной инфекцией, чаще всего болезнь проходит как обычная ОРВИ, но встречаются и тяжелые формы заболевания. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник Управления лечебной и профилактической помощью Министерства здравоохранения Татарстана Елена Демьянова.

«На сегодняшний день работает восемь временных инфекционных госпиталей по Татарстану. Развернутых коек – 108, из них занято 75,9%. В тяжелом состоянии находятся три пациента, два – на ИВЛ», – рассказала Демьянова.

Она отметила, что тяжелые формы Covid-19 наблюдаются у возрастных пациентов, которые имеют много хронических заболеваний. Им оказывается вся необходимая помощь.

Начальник Управления лечебной и профилактической помощью Минздрава РТ подчеркнула, что недостатка в средствах защиты медиков, медикаментов, аппаратах ИВЛ – нет. Кроме того, врачи Татарстана имеют колоссальный опыт борьбы с этим заболеванием и готовы ко всему.

«Татар-информ» рассказывал, что в данный момент из всех видов ОРВИ у татарстанцев чаще диагностируют риновирус и коронавирус.