Из всех видов ОРВИ у татарстанцев чаще диагностируют риновирус и Covid

В Татарстане продолжается сезонный подъем гриппа и ОРВИ, однако за последнюю неделю число заболевших несколько снизилось. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«В течении трех недель держится одинаковый уровень заболеваемости, и за 3 неделю заболеваемость ниже уровня предыдущей недели на 9%, ниже аналогичного периода прошлого года на 17%. И на сегодня суммарно заболеваемость гриппа и ОРВИ ниже эпидемического порога на 29%», – отметила санитарный врач.

Спад произошел из-за того, что дети были прошлую неделю на каникулах, а студенты – на дистанционном обучении, многие трудовые коллективы также были разобщены.

По словам замруководителя ведомства, доля гриппа сейчас минимальная – порядка 1,5% от общего числа циркулирующих вирусов. Поэтому пока можно привиться от этой болезни и защитить свой иммунитет. Так, за неделю произошло 12 525 случаев ОРВИ, гриппа всего 13 случаев.

«Среди населения циркулируют вирусы негриппозной этиологии. Среди них преобладает сезонный коронавирус и риновирус», – подчеркнула она.