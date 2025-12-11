news_header_top
Происшествия 11 декабря 2025 19:04

В Татарстане третий раз за сутки объявили беспилотную опасность

В Татарстане третий раз за день объявили режим беспилотной опасности. Об этом в своем мобильном приложении сообщило МЧС России.

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим «Беспилотная опасность», – сказано в сообщении ведомства.

Режим беспилотной опасности в Татарстане вводили сегодня в 01:43 и 10:42. Кроме того, в аэропорту Казани действовали временные ограничения. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил усилить меры наблюдения за воздушным пространством из-за сохраняющегося в регионе высокого уровня опасности атаки беспилотников на объекты инфраструктуры.

По словам Раиса РТ, к наблюдению за небом необходимо привлекать глав поселений и служащих местного самоуправления, ответственных дежурных и ночных охранников социальных учреждений, объектов экономики, в том числе – сельхозпредприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, а также работников круглосуточных пунктов придорожного сервиса, автозаправок и так далее.

