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Общество 24 августа 2023 08:00

В Татарстане температура воздуха опустится до 19 градусов тепла

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В Татарстане температура воздуха опустится до 19 градусов тепла
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается спад температур – сегодня днем воздух прогреется лишь до 19 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В республике ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в республике ожидается похолодание, в регион вернутся дожди.

#прогноз погоды #ветер #дождь
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