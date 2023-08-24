В Татарстане температура воздуха опустится до 19 градусов тепла

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане продолжается спад температур – сегодня днем воздух прогреется лишь до 19 градусов тепла. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

В республике ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный, местами порывы будут достигать 12 метров в секунду.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на этой неделе в республике ожидается похолодание, в регион вернутся дожди.