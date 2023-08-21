К концу недели в Татарстане ожидается дальнейшее похолодание и дожди

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В Татарстане на этой неделе продолжится понижение температурного фона, в республику вернутся дожди. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Во вторник, 22 августа, погоду в регионе будет определять гребень антициклона, существенных осадков не ожидается. Ночью и утром местами опустится туман. Температура воздуха составит от 4 до 9 градусов выше нуля в ночные часы (до +12 градусов на западе РТ) и от +19 до +24 градусов — в дневные.

В ночь на среду, 23 августа, существенные осадки еще маловероятны, но днем в отдельных районах пройдут кратковременные дожди. В темное время суток по-прежнему прогнозируется от 4 до 9 градусов тепла (на западе Татарстана — до 13 градусов). В светлое — от +18 до +23 градусов, то есть чуть прохладнее, чем накануне.

В четверг, 24 августа, кратковременные дожди вновь будут возможны лишь в дневное время. Из-за северного ветра похолодание продолжится: ночью будет чуть теплее, от +5 до +10 градусов, однако днем — лишь от +15 до +20.

Согласно предварительным данным синоптиков, в пятницу, 25 августа, и в субботу, 26 августа, республика окажется «в тыловой части циклона, в неустойчивой и холодной воздушной массе». Местами будут идти кратковременные дожди. Ночью воздух будет остывать до +5, +10 градусов. Днем столбики термометров не поднимутся выше 14–19 градусов тепла.

Из декадного прогноза метеорологов следует, что последняя неделя августа выдастся в Татарстане аномально холодной. Средняя температура воздуха с 21 по 30 августа 2023 года будет на два градуса ниже климатической нормы, которая в РТ составляет +16 градусов, а в Казани — +16,5.