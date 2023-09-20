В Татарстане судят мужчину за то, что надругался над односельчанином и убил его

В Верховном суде Казани стартовал процесс над татарстанцем, который жестоко убил и надругался над односельчанином отверткой. Ильмара Магсумова обвиняют в незаконном проникновении в жилище, убийстве с особой жестокостью и насильственных действиях сексуального характера.

Помимо Магсумова, на скамье подсудимых Фанис Мусин, его приятель. Ему вменяют один эпизод незаконного проникновения в жилище.

До начала процесса Фанис Мусин рассказал журналистам, что Магсумов поступил так с погибшим из-за того, что тот оскорблял его отца.

«Я стоял рядом и не участвовал в убийстве», – прокомментировал «Татар-информу» Мусин.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры РТ Аида Шайдуллина рассказала, что по ходатайству одного из подсудимых суд будет рассматриваться с присяжными заседателями.

Ранее «Татар-информ» сообщал, по версии следователей, днем 28 августа 2022 года Ильмар Магсумов в одном из домов в деревне Шурабаш Арского района поссорился с приятелем, 2 раза ударил его отвёрткой в грудь, а затем нанес ему не менее 30 ударов руками и ногами.

После этого молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении оппонента, используя отвертку, а затем скрылся. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Свою вину он так и не признал.