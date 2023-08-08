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Руc Тат
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Происшествия 8 августа 2023 17:29

Будут судить татарстанца, который избил и надругался над приятелем при помощи отвертки

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В Татарстане перед судом предстанет 21-летний парень из Арского района. Его обвиняют в совершенном с особой жестокостью убийстве и насильственных действиях сексуального характера, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Утвердил обвинительное заключение первый заместитель прокурора Республики Алексей Заика.

По версии следователей, днем 28 августа 2022 года пьяный парень в одном из домов в деревне Шурабаш Арского района поссорился с приятелем, 2 раза ударил его отвёрткой в грудь, а затем нанес ему не менее 30 ударов руками и ногами.

После этого молодой человек совершил насильственные действия сексуального характера в отношении оппонента, используя отвертку, а затем скрылся. Потерпевший от полученных травм скончался на месте.

Свою вину молодой человек не признает, сейчас он заключен под стражу.

Уголовное дело будет направлено в Верховный суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.

#Убийство #Татарстан
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