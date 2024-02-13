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Происшествия 13 февраля 2024 15:53

В Татарстане суд оставил в СИЗО тренера местного вуза по делу о взятках

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Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе решение Приволжского суда Казани об аресте тренера КГЭУ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. Таким образом тренер пробудет в СИЗО как минимум до 21 марта.

Отмечается, что мастера спорта по вольной борьбе Алмаза Фаляхова арестовали еще 2 февраля 2024 года. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее «Татар-информ» также рассказывал, что экс-сотрудника Госстройнадзора в РТ будут судить за взятки за сокрытие недостатков. Следствие считает, что в 2022 году мужчина, будучи на тот момент руководителем Северо-западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капстроительства Инспекции госстройнадзора РТ, получил взятку от лица, действующего в интересах застройщика.

#суд
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