В Татарстане суд оставил в СИЗО тренера местного вуза по делу о взятках

Сегодня Верховный суд РТ оставил в силе решение Приволжского суда Казани об аресте тренера КГЭУ. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда. Таким образом тренер пробудет в СИЗО как минимум до 21 марта.

Отмечается, что мастера спорта по вольной борьбе Алмаза Фаляхова арестовали еще 2 февраля 2024 года. Его подозревают в посредничестве во взяточничестве.

Ранее «Татар-информ» также рассказывал, что экс-сотрудника Госстройнадзора в РТ будут судить за взятки за сокрытие недостатков. Следствие считает, что в 2022 году мужчина, будучи на тот момент руководителем Северо-западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капстроительства Инспекции госстройнадзора РТ, получил взятку от лица, действующего в интересах застройщика.