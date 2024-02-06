Экс-сотрудника Госстройнадзора в РТ будут судить за взятки за сокрытие недостатков

Экс-сотрудника Госстройнадзора будут судить за несколько взяток, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

Следствие считает, что в 2022 году мужчина, будучи на тот момент руководителем Северо-западного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капстроительства Инспекции госстройнадзора РТ, получил взятку от лица, действующего в интересах застройщика.

Взятка была представлена в виде скидки на покупку двухкомнатной квартиры за сокрытие недостатков, допущенных при строительстве. Квартиру предоставили матери мужчины по цене 43 тысячи рублей за квадратный метр, тогда как ее минимальная стоимость составляла 91 тысячу рублей.

Кромет ого, четырьмя годами ранее за покровительство двум субподрядным организациям, которые также допустили недостатки во время работ на стройке одного из ЖК, а также за сокрытие этого факта от застройщика и генподрядчика, мужчина также получил взятки в виде благоустройства своего участка в Лаишево.