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Общество 4 сентября 2024 06:00

В Татарстане столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов

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В Татарстане столбики термометров не поднимутся выше +19 градусов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане ожидается прохладная и преимущественно сухая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой сохранится переменная облачность. Еще возможные ночью на востоке региона небольшие дожди в светлое время суток прекратятся — днем существенные осадки маловероятны.

Прогнозируется северо-восточный ветер силой от 5 до 10 м/с. Местами он будет усиливаться порывами до 14 м/с (в Казани — до 13 м/с).

После прохладной (от 6 до 11 градусов выше нуля) ночи в дневные часы воздух в Татарстане прогреется до +14, +19 градусов (в столице РТ — до +16, +18 градусов).

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в республику на короткое время придет похолодание.

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