В Татарстане стартуют прямые эфиры во «ВКонтакте» с вице-премьером РТ Лейлой Фазлеевой

В Татарстане стартуют регулярные прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте» с заместителем Премьер-министра РТ Лейлой Фазлеевой. Первым гостем эфира 24 марта в аккаунте «Объясняем. Республика Татарстан» станет министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов.

Сулейманов расскажет о молодежных программах, возможностях для самореализации молодых в республике и о том, куда можно обратиться за помощью в трудную минуту.

Первый эфир запланирован на 24 марта, на 12.00.

Вопросы по теме эфира слушатели могут оставить в комментариях под трансляцией в аккаунте https://vk.com/obyasnyaemrt

Организаторы сообщают о том, что прямые эфиры будут проводиться на регулярной основе.

Как ранее сообщал «Татар-информ», портал «Объясняем.рф» создан в марте текущего года Правительством РФ. Его функция — донести до жителей России проверенную, официальную и оперативную информацию.