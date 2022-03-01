news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Технологии
1 марта 2022  16:46

Правительство запустит информационный портал для россиян «Объясняем.РФ»

news_top_970_100

В России появится информационный портал «Объясняем.РФ». Здесь будет собрана проверенная, официальная и оперативная информация по сложившейся ситуации, сообщается на канале Правительства РФ в Telegram.

«Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Портал будет содержать ответы на самые разные вопросы, собранные в соцсетях по каждому региону, в том числе транспортные, финансовые, образовательные.

Помимо этого, граждане смогут задать вопрос о текущей ситуации в стране непосредственно на портале. Для этого на нем будет создана форма обратной связи.

#антифейк #Правительство России
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное