Правительство запустит информационный портал для россиян «Объясняем.РФ»

В России появится информационный портал «Объясняем.РФ». Здесь будет собрана проверенная, официальная и оперативная информация по сложившейся ситуации, сообщается на канале Правительства РФ в Telegram.

«Сейчас в социальных сетях и СМИ размещается колоссальный поток информации, среди которой содержится много фейков и слухов. Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию», — пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Портал будет содержать ответы на самые разные вопросы, собранные в соцсетях по каждому региону, в том числе транспортные, финансовые, образовательные.

Помимо этого, граждане смогут задать вопрос о текущей ситуации в стране непосредственно на портале. Для этого на нем будет создана форма обратной связи.