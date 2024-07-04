В Татарстане стартует вторая волна записи в первый класс

Фото: © «Татар-информ»

В субботу, 6 июля, в Татарстане начнется вторая волна записи детей в первый класс. Об этом сообщает республиканский Центр управления регионом в своем Telegram-канале.

«Этот этап записи организован для тех, кто хочет отдать ребенка в школу не по месту регистрации. Запись продлится до 5 сентября», — отметили в ЦУР.

Подать заявление можно через портал госуслуг. Оригиналы документов в школу приносить не понадобится, их проверят удаленно, пояснили в центре.

Ранее, с 1 апреля по 30 июня, школы принимали документы детей, которые проживают на закрепленной территории, а также тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление.