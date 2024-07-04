Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане стартует вторая волна записи в первый класс
В субботу, 6 июля, в Татарстане начнется вторая волна записи детей в первый класс. Об этом сообщает республиканский Центр управления регионом в своем Telegram-канале.
«Этот этап записи организован для тех, кто хочет отдать ребенка в школу не по месту регистрации. Запись продлится до 5 сентября», — отметили в ЦУР.
Подать заявление можно через портал госуслуг. Оригиналы документов в школу приносить не понадобится, их проверят удаленно, пояснили в центре.
Ранее, с 1 апреля по 30 июня, школы принимали документы детей, которые проживают на закрепленной территории, а также тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»