Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Приемная кампания в первые классы стартует в Казани с 1 апреля
С 1 апреля в Казани откроется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. В Управлении образования города опубликовали полезную информацию, посвященную началу кампании.
Она состоится в два этапа и продлится до 5 сентября. Заявления принимаются через портал госуслуг, лично в школе или через «Почту России».
С 1 апреля по 30 июня будут приниматься документы детей, которые проживают на закрепленной территории, и тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление.
В рамках второго этапа документы смогут подать родители первоклассников, не проживающих на закрепленной территории.
В школы-новостройки прием документов будет вестись с 10 по 30 июня. В пресс-службе уточнили, что из-за отсутствия почтовых адресов на момент строительства документы можно будет подать только в очном формате. О месте будет сообщено ближе к дате начала приема.
«Хотим сразу успокоить: все дети сядут за парты 1 сентября. Каждый ребенок начнет свое обучение в День знаний, поэтому просим не переживать», — говорится в телеграм-канале управления.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»