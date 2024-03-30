Приемная кампания в первые классы стартует в Казани с 1 апреля

С 1 апреля в Казани откроется прием заявлений на зачисление детей в первые классы. В Управлении образования города опубликовали полезную информацию, посвященную началу кампании.

Она состоится в два этапа и продлится до 5 сентября. Заявления принимаются через портал госуслуг, лично в школе или через «Почту России».

С 1 апреля по 30 июня будут приниматься документы детей, которые проживают на закрепленной территории, и тех, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право на зачисление.

В рамках второго этапа документы смогут подать родители первоклассников, не проживающих на закрепленной территории.

В школы-новостройки прием документов будет вестись с 10 по 30 июня. В пресс-службе уточнили, что из-за отсутствия почтовых адресов на момент строительства документы можно будет подать только в очном формате. О месте будет сообщено ближе к дате начала приема.

«Хотим сразу успокоить: все дети сядут за парты 1 сентября. Каждый ребенок начнет свое обучение в День знаний, поэтому просим не переживать», — говорится в телеграм-канале управления.