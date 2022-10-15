В Татарстане стартует сезон охоты на рысь и куницу

Сезон охоты на куницу и рысь открывается в Татарстане 15 октября. Об этом сообщае пресс-служба Госкомитет РТ по биоресурсам.

«Госкомитет РТ по биоресурсам информирует, что с 15 октября в республике открывается сезон охоты на куницу и рысь. Он продлится до 28 февраля», – сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 1 октября в республике открывается сезон охоты на бобра и косуль всех половозрастных групп. На бобра можно будет охотиться до 28 февраля 2023 года, на косулю – по 10 января 2023 года.