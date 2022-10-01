Сезон охоты на бобра и косулю стартует в Татарстане с 1 октября

Сезон охоты на бобра и косуль открывается с 1 октября в Татарстане. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«С 1 октября в республике открывается сезон охоты на бобра и косуль всех половозрастных групп. Сезон охоты на бобра продлится по 28 февраля 2023 года, на косулю – по 10 января 2023 года», – сказано в сообщении.

Получить охотничий билет в электронном виде татарстанцы могут через портал госуслуг. С начала 2022 года в Госкомитет РТ по биоресурсам поступило 1695 заявлений на выдачу и аннулирование охотничьего билета, из них 1073 – в электронном виде.