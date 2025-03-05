В Татарстане стартовало обучение работе с ГАС «Выборы» 2.0

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

В единый день голосования, 14 сентября этого года, на территории России одновременно пройдут более 6,5 тыс. избирательных кампаний. Все они будут проведены при помощи новой цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0. Обучение работе с ней в эти дни организовано во всех регионах страны, в том числе и в Татарстане, сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

ГАС «Выборы» 2.0 позволяет автоматизировать абсолютно все этапы избирательной кампании – от регистрации кандидатов до подведения итогов выборов. Популярный сервис «Мобильный избиратель» также привязан к этой системе. В процессе создания новой платформы использовалось программное и аппаратное обеспечение только отечественного производства, прошедшее сертификацию в Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, отметили в ЦИК.

«Подготовка к единому дню голосования в республике уже началась. Обучение наших специалистов работе с ГАС «Выборы» 2.0 – важная часть этого процесса. Система позволяет вести учет избирателей, систематизировать сведения о кандидатах, благодаря ей мы проводим обработку результатов голосования», – заметил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев.

Фото: пресс-служба ЦИК РТ

«Выборы в Татарстане должны пройти открыто и легитимно, в строгом соответствии с законом. Чтобы добиться этой цели, мы приложим максимум усилий!» – заверил он.

«Качественная работа системы ГАС «Выборы» 2.0 и людей, которые с ней работают, – это очень важно. Я привез в Казань группу специалистов, которые проводят обучение членов избирательных комиссий. Занятия проводятся в режиме реальной работы. Важно своими руками пройти всю процедуру выборов, научиться работать с новой системой, проверить все параметры заблаговременно», – пояснил в свою очередь глава компании «Цифротех», разработчика ГАС «Выборы» 2.0, Вадим Калмыков.

В образовательный процесс включены 70 системных администраторов территориальных избирательных комиссий Татарстана. Итогом обучения станет общероссийская тренировка для проверки готовности цифровой платформы ГАС «Выборы» 2.0 для использования на выборах в единый день голосования, 14 сентября 2025 года.

В Татарстане планируется избрать Раиса РТ, депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18 и 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления – городских и районных советов.