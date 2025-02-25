Осенью в Татарстане изберут Раиса РТ и более 7,6 тыс. муниципальных депутатов

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В единый день голосования, 14 сентября, в Татарстане планируется избрать 7663 депутатов представительных органов местного самоуправления – городских и районных советов. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев на заседании Высшего совета Республиканского общественного движения «Татарстан – новый век» – «Татарстан – яңа гасыр».

«Выборы Раиса Татарстана – важнейшая избирательная кампания 2025 года. Значение предстоящих выборов трудно переоценить. Дело в том, что выборами Раиса республики, а также депутатов представительных органов местного самоуправления мы завершаем процесс обновления всех уровней выборной власти Татарстана. Следующий избирательный цикл республики придется уже на 2029–2030 годы», – рассказал глава Центризбиркома.

Кроме того, по его словам, осенью также состоятся дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному округу №18. Они проводятся из-за освобождения мандата после избрания Геннадия Емельянова сенатором РФ.

В целом в России в единый день голосования будут избираться 18 глав субъектов, формироваться составы 11 законодательных собраний и 24 советов административных центров.

«Муниципальные выборы планируются на территории двух городских округов – Казани и Набережных Челнов, 38 городских поселений и 872 сельских поселений. Всего выборы пройдут в 912 муниципальных образованиях. На сегодня замещению подлежат 7663 мандата», – отметил Кондратьев.

Численность избирателей уточняется 1 января и 1 июля. Исходя из этого выстраиваются муниципальные округа и появляются данные по свободным мандатам. По состоянию на 1 января в Татарстане насчитывается более 2,9 млн избирателей, пояснил он.

«В 17 районах планируется изменение численности депутатов. После внесения изменений в уставы будет известно точное количество мандатов, подлежащих замещению на предстоящих выборах», – заметил председатель ЦИК.

Он добавил, что Раис Татарстана избирается сроком на пять лет. Кандидатов на эту должность выдвигают только политические партии. На сегодня в России официально зарегистрированы 24 политические партии, в республике – 19 региональных отделений партий. Прекратила деятельность «Партия дела», и решением Верховного суда РТ прекращает работу партия «Гражданская сила».

«В этом году истекают сроки полномочий представительных органов во всех муниципалитетах республики, за исключением Иннополиса. В этом городе выборы проводились в 2021 году, срок полномочий истекает в 2026 году», – подчеркнул Кондратьев.

Председатель Госсовета РТ, руководитель Высшего совета движения «ТНВ» Фарид Мухаметшин напомнил, что на муниципальных выборах в 2020 году из 7635 муниципальных депутатов 149 было избрано из числа представителей движения «Татарстан – новый век». Это обеспечило представительство движения в 32 муниципальных образованиях республики.

«В ходе этой муниципальной выборной кампании ставим задачу не только сохранить высокий уровень доверия, но и нарастить его», – заявил он.

В прошлом году в Татарстане состоялись выборы депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. По словам Мухаметшина, новый созыв парламента уже продемонстрировал свою работоспособность. «Без раскачки включились в законотворческий процесс. За четыре месяца работы парламента нового созыва депутаты проделали серьезную работу: рассмотрено более 50 законопроектов, 44 из них получили статус законов», – заключил он.