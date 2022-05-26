Татарстанцы могут выбрать лучших докторов в конкурсе «Врач года — Ак чэчэклэр 2022»

На сайте Министерства здравоохранения Татарстана стартовало голосование за номинантов конкурса «Врач года — Ак Чәчәкләр 2022». Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Конкурс проходит по номинациям: «Врач года», «Лучший врач первичного звена», «Медицинский работник года» и «Уникальный случай». В каждой из них можно выбрать лучшего.

В Минздраве РТ уточнили, что победители будут определены на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения республики.

«Важную роль при выборе победителя сыграет интернет-голосование», — добавили в ведомстве.

Ознакомиться с конкурсантами, оставить свой голос можно пройдя по ссылке на сайте Министерства здравоохранения РТ в разделе «Деятельность» — «Конкурсы» — «Ак Чәчәкләр» — «Ак Чәчәкләр 2022» или пройти по ссылке.

Напомним, что в прошлом году врачом года стала главный терапевт Минздрава РТ Диана Абдулганиева. Под ее руководством в РТ начали использовать антиковидную плазму, которая спасла тяжелых больных с коронавирусом. Адбулганиева взяла шефство над разработкой и внедрением в повседневную врачебную практику региональных рекомендаций по ведению пациентов с Covid-19.

А в номинации «Уникальный случай» главный приз забрала команда специалистов из РКБ с историей о том, как впервые в Приволжском федеральном округе женщина смогла стать счастливой мамой после пересадки печени.