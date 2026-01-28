news_header_top
Общество 28 января 2026 08:00

В Татарстане стартовало голосование конкурса «А у нас во дворе…»

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Эмиля Салимова

«Татар-информ» запустил первый этап голосования за участников конкурса «А у нас во дворе…». На конкурс через соцсеть «ВКонтакте» поступило более 40 работ из разных районов республики.

Жители показали, как украшали дворы к Новому году, создавали снежные скульптуры и организовывали праздничные встречи.

Первый этап голосования продлится до 1 февраля включительно. По его итогам определятся 10 участников с наибольшим количеством голосов, которые выйдут в финал.

Второй этап состоится с 3 по 8 февраля на сайте «Татар-информа», где будут выбраны три победителя, которым вручат денежные призы. Окончательные итоги конкурса будут опубликованы 10 февраля.

Голосование проходит на сайте «Татар-информа», чтобы поддержать понравившиеся дворы и их авторов.

