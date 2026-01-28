Лошади, Жираф, Снежная королева и Шурале: голосуйте за лучший зимний двор в Татарстане

«Татар-информ» открывает голосование в конкурсе «А у нас во дворе – 2026» на лучшее зимнее оформление двора. Участники создали настоящие праздничные пространства: со светящимися гирляндами, елочными городками и снежными композициями. Мы представляем их фото и видео и предлагаем проголосовать за понравившийся двор в этом материале.





На конкурс через соцсеть «ВКонтакте» поступило более 40 работ из разных населенных пунктов Татарстана

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Юлии Тимариной

«А у нас во дворе...»

Конкурсанты посвящали свои работы 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая, символу наступившего года – Красной Огненной Лошади, а также Году воинской и трудовой доблести, объявленному в Татарстане, воинам специальной военной операции и другим актуальным темам.

Первый этап – голосование в этой статье за тех, кто подал заявки, – продлится до 1 февраля включительно. По его итогам определятся 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Они пройдут во второй этап – финал. На втором этапе, который состоится с 3 по 8 февраля на сайте «Татар-информа», будут определены три победителя конкурса. Им вручат денежные призы. Окончательные итоги конкурса «А у нас во дворе – 2026» будут подведены 10 февраля.

Представляем участников и работы конкурса:

1. Село Шигали, Высокогорский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Юлии Самошиной-Романовой

Юлия Самошина-Романова из села Шигали вместе с семьей воплотила детскую мечту – залила перед домом собственный каток.

По словам участницы, работу начали не сразу: ждали, когда ударят настоящие крещенские морозы, чтобы лед хорошо застыл.

«Долго ждали… Замерз, кстати, идеально. Такое вот красивое Крещенское чудо», – поделилась Юлия.

2. Нижнекамск

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Артема Демидова

Жители дома по улице Кайманова, 11 в Нижнекамске уже третий год подряд устанавливают во дворе ель высотой не менее 8 метров, открывают праздничный городок, куда приглашают артистов, и проводят дворовые фестивали, где соседи соревнуются в приготовлении самой вкусной шурпы и плова.

В этом году двор стал еще ярче. Старший по дому Фаиль Галиуллин обновил около 400 метров гирлянд на фасаде здания – в результате появилась сияющая всеми цветами 15-метровая ель. На деревьях и по периметру двора лампочки заменили на светодиодные, развесили разноцветные флажки, установили новые инсталляции с умными гирляндами.

3. Кукмор, Кукморский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Венеры Курбангалиевой

Венера Курбангалиева из Кукмора в своей конкурсной работе поделилась атмосферой теплых встреч и дружеского общения.

«Встреча Нового года в дружной компании! Красота! Волшебно! Чудесных, теплых встреч в Новом году! Татарстан, Кукмор», – написала участница.

4. Малая Цильна, Дрожжановский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Вагиза Салихова

Вагиз Салихов из села Малая Цильна у своего дома слепил снежные фигуры – Деда Мороза в санях с запряженной лошадкой, а также Снегурочку, Шурале.

Зимние скульптуры создали сказочную атмосферу для жителей и гостей села.

«С Новым годом! Пусть 2026 год принесет счастье и удачу!» – поздравил и пожелал участник конкурса.

5. Большое Бисярино, Тетюшский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Валерия Курмышкина

Валерий Курмышкин из деревни Большое Бисярино часто принимает участие в конкурсах. Зимнее оформление своего двора он создает вместе с женой Галиной. Этим общим и любимым делом супруги занимаются уже восемь лет.

Каждый год пара заранее готовится к зиме: закупает краски и гирлянды, обновляет элементы оформления двора. Особое место в их работе занимают большие фигуры, которые супруги вырезают из пеноплекса и используют в зимнем убранстве.

6. Поселок совхоза Ким, Спасский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Анны Захаровой

Анна Захарова из поселка совхоза Ким рассказала, что к украшению двора зимой жители готовились заранее.

«К этим волшебным дням готовились весь год», – поделилась участница.

Центральное место в композиции занимает большая скульптура лошади – символа 2026 года.

7. Кукмор, Кукморский район (2)

Райхана Степанова из города Кукмор поделилась впечатлениями от оформления двора и рассказала, что украшения стали для жителей настоящим источником радости и общения.

«Нам очень понравился опыт украшения двора к Новому году. Мы получили огромное удовольствие и порадовались счастью наших близких. Мы не ошибемся, если скажем, что традиция встречать Новый год во дворе вместе с соседями вернулась в нашу жизнь», – отметила Райхана Степанова.

8. Арск, Арский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Лидии Шангараевой

Участница конкурса – Лидия Шангараева из Арска украсила свой дом и придомовую территорию, сделав инсталляцию в виде фонтана.



«Я люблю зимние волшебные вечера – когда дом словно фонтан разноцветных огней. Что может сравниться с такой красотой? Пусть дома всегда остаются нарядными – они должны радовать людей и делать их жизнь светлее», – отметила она.

9. Средний Толкиш, Чистопольский район

РОЛИК можно посмотреть на странице Насти Зотеевой

Настя Зотеева рассказала о традиции в доме ее деда, Василия Николаевича Зотеева, жителя деревни Средний Толкиш.

«В преддверии Нового года по инициативе моего деда – Зотеева Василия Николаевича – его двор был преображен в центр праздничного великолепия! Каждый год перед Новым годом он следует этой традиции, и примечательно, что уже второй год подряд она включает в себя даже открытие елки», – поделилась Настя.

Целый месяц дед Насти, по ее словам, словно волшебник, готовил украшения: развешивал мерцающие гирлянды и создавал декор. И вот 31 декабря двор стал центром праздника: прошли конкурсы, дружный хоровод, а кульминацией стал салют.

10. Казань

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Кирилла Гиниятуллина

Кирилл Гиниятуллин из столицы республики организовал елку во дворе своего дома. Он отметил, что праздничное оформление стало настоящим местом притяжения для соседей и гостей двора.

«Моя новогодняя красавица у меня во дворе будет радовать нас всех до конца зимы. Кто еще не успел насладиться или посмотреть красоту на зеленой красавице, обязательно приходите сюда на елку!» – поделился Кирилл.

11. Ильнеть, Менделеевский район

Ришат Шарафутдинов из деревни Ильнеть рассказал о том, как преобразился его дом к зиме. По его словам, оформление стало для него источником праздничного настроения.

«Чтобы светилось не только небо, но и душа. Делимся с вами частичкой нашего зимнего чуда! Для нас гирлянды – это не просто лампочки. Это символ домашнего тепла, уюта и ожидания праздника. Теперь, возвращаясь вечером домой, мы видим этот дружелюбный свет, и сразу становится теплее на душе, несмотря на мороз. Хотим, чтобы это сияние дарило радость всем, кто проходит мимо! Пусть волшебство живет в каждом дворе!» – поделился Ришат.

12. Кубяково, Муслюмовский район

Жители деревни Кубяково Ильфира и Ирек Камаловы ежегодно украшают территорию вокруг своего дома снежными скульптурами, создавая праздничное настроение для себя и соседей.

«С Новым 2026 годом! Яна ел белэн!» – пожелали Ильфира и Ирек.

13. Малая Цильна, Дрожжановский район (2)

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Радика Хафизова

Семья Хафизовых – Радик и Гульназ из Малой Цильны рассказали, что их семья уже много лет украшает придомовую территорию к зимним праздникам.

Они развешивают гирлянды и готовят тематические композиции, благодаря которым двор становится центром внимания для соседей и гостей из других сел и городов.

«В приближении Нового года наш двор становится достопримечательностью. Для наших дорогих сельчан и гостей мы устроили настоящий праздник. Каждый вечер устраивали дискотеки, угощали горячим чаем», – поделился Радик Хафизов.

Каждая композиция имеет определенную тематику: символы года (Зеленая Деревянная Змея, Красная Огненная Лошадь), события ушедшего и наступившего года (Год защитника Отечества, Год 80-летия Великой Победы, Год воинской и трудовой доблести, 140-летие со дня рождения татарского поэта Габдуллы Тукая). Отдельно оформлены персонажи из сказок, а на улице установлен большой телевизионный экран, на котором дублируются события года и все новогодние символы.

14. Светлое Озеро, Заинский район

Валентина Антипова из села Светлое Озеро представила оформление своего двора.

«Атрибут праздника – новогодняя елка с цветной иллюминацией и новогодними игрушками. Акцент оформлению придает система снежных фигур – 12 знаков зодиака восточного календаря. Для снежных забав – снежная горка», – поделилась Валентина.

15. Альметьевск

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Марьям Ефремовой

Марьям Ефремова рассказала, как жители территориального общественного самоуправления (ТОС №16) 4-го микрорайона готовят двор к зимним праздникам. Ежегодно в преддверии Нового года они участвуют в оформлении двора по улице Гафиатуллина, 29б.

Для праздничного настроения дружные соседи наряжают несколько живых елей, которые растут во дворе.

«Каждый год Любовь Алексеевна, Валентина Петровна, Сергей Васильевич активно занимаются изготовлением поделок и елочных украшений своими руками. Активная семья Тютюгиных из дома №33 по ул. Гафиатуллина проявила творческую смекалку и своими силами сделала ледяную горку из снега, где дети с удовольствием катались. Очень радует активность и хорошее настроение жителей», – рассказала Марьям.

16. Альметьевск (2)

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Насимы Любавиной

Насима Любавина показала, как жители дома по улице Галеева, 25 совместно с коллективом детского сада №59 и ТОС №24 украсили новогоднюю елку, создав праздник для взрослых и детей.

17. Большая Качка, Елабужский район

Юрий Шушков из села Большая Качка создал оформление двора, которое он назвал «резиденцией Деда Мороза», показывая, каким, по его мнению, должен быть настоящий зимний дворец волшебника.

«Всех с Новым годом! Всем здоровья и мирного неба», – пожелал Юрий.

18. Монастырское, Тетюшский район

Юлия Тимарина рассказала о традиции семьи Тимариных-Мамшовых из села Монастырское украшать придомовую территорию к зимним праздникам вот уже на протяжении 12 лет.

«Все оформление придумываем и изготавливаем сами! Каждый год вносим что-то новое. Обязательно – новый символ года. Еще одна добрая традиция – приглашать детей и взрослых на праздник возле нашего дома. Готовим конкурсы, игры, поем песни, водим хороводы, катаемся на санках! Всем дарим сладкие подарки! Вот и в этом году принимаем участие в конкурсе «А у нас во дворе – 2026», – поделилась Юлия.

19. Субаш-Аты, Арский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Гульсины Исмагиловой

Гульсина и Айдар Исмагиловы показали оформление своего дома на улице Новая в селе Субаш-Аты. Каждый год с наступлением Нового года они украшают двор яркими огнями, создавая зимнюю атмосферу и даря радость соседям.

«И в этом году старались сделать всё, что могли. Чтобы показать вам эту красоту, присылаем фотографии», – поделились они.

20. Набережные Челны

Екатерина Григорьева рассказала о праздничной елке во дворе микрорайона Замелекесье, которая стала центром зимнего волшебства для жителей района.

«А у нас во дворе была самая красивая елка! Она сияла огнями и радовала глаз, став главным местом встреч и центром притяжения для всех жителей микрорайона. У нас тут живет примерно 50 тысяч человек, и почти каждая семья хотя бы раз заглянула полюбоваться ее красотой. Особенно приятно было видеть семьи, которые приходили сюда вместе, наслаждались атмосферой и делились эмоциями друг с другом. А рядом расположился замечательный каток, куда тоже съезжались многие жители нашего активного и дружного района. Так здорово праздновать Новый год всей семьей и проводить каникулы вместе!» – поделилась Екатерина.

21. Апазово, Арский район

Семья Нуриевых из села Апазово украсила придомовую территорию к зимним праздникам гирляндами и украшениями. Для оформления они использовали почти километр гирлянд, а также плакаты с изображением Деда Мороза, Снегурочки и надписью «С Новым годом!».

«2026 год мы встретили красиво. Очень старательно украшали свои части дома сыновья Ильназ и Ильяс, дочь Ясмина. Пусть новый год принесет благополучие, мир и спокойствие», – поделилась Голниса Нуриева.

22. Бима, Лаишевский район

РОЛИК можно посмотреть на странице Эмиля Салимова

Эмиль Салимов из села Бима представил свою композицию, полностью созданную своими руками.

«Я – Эмиль, дизайнер. Первую свою каркасную елку построил в 2006 году, тогда я учился в 6 классе, и спустя 20 лет я продолжаю эту добрую и красивую традицию. За эти годы мое мастерство сильно выросло, и теперь я могу создавать действительно волшебные композиции. Всё, что видите на фото и видео, я создал своими руками. Жирафа высотой 3 метра сварил из металла. Каркас елки 4 метра тоже металлический, а снаружи завешан сосновыми ветками, звезда и венок тоже ручной работы. Солдатиков высотой 2 метра и снеговика Олафа сделал из пенополистирола и гипса», – поделился Эмиль.

23. Поселок Каратунского хлебоприемного пункта, Апастовский район

Ильдар и Рашида Хисамовы из поселка Каратунского хлебоприемного пункта каждый год превращают свой двор в новогоднюю сказку для себя и жителей деревни.

«Наш двор неизменно становится местом притяжения и источником праздничного настроения. Неоднократно становились победителями районных конкурсов на лучший украшенный двор к Новому году в Апастовском районе. Переехав из Ямало-Ненецкого АО, решили не сидеть без дела и направили свою энергию и фантазию на создание красоты и уюта вокруг себя – на радость детям и взрослым. Мы рады дарить ощущение чуда, наша главная награда – улыбки односельчан», – написал Ильдар Хисамов.

24. Новошешминск, Новошешминский район

РОЛИК можно посмотреть на странице Ани Уламасовой

Аня Уламасова из села Новошешминск отметила, что в их семье есть давняя традиция – ежегодно в преддверии Нового года они красиво украшают дом и придомовую территорию.

25. Кирельское, Камско-Устьинский район

РОЛИК можно посмотреть на странице Оксаны Никифоровой

Семья Никифоровых из села Кирельское ежегодно всей семьей готовится к встрече Нового года. Украшают большую новогоднюю елку дома и на улице, делают скульптуры главных героев праздника – Деда Мороза и Снегурочки, а также символы уходящего и наступающего года. Дом оформляют гирляндами, а каждый вечер возле него звучат новогодние песни и играет светомузыка.

«Мы хотим, чтобы односельчане чувствовали наступление праздника вместе с нами. Ведь Новый год – это волшебство, в которое хочется окунуться как детворе, так и взрослым», – написала Оксана Никифорова-Пайзе.

26. МЮД, Аксубаевский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Елены Сухаловой

Для семьи Сухаловых, как и для многих участников этого конкурса, зимнее оформление двора – давняя традиция. Главной фигурой в этом году стала Красная Огненная Лошадь – символ 2026 года по восточному календарю.

Семья Сухаловых из поселка МЮД – многодетная, и каждый год, по их словам, они создают новый символ и новую историю, вкладывая в оформление не только труд, но и душу. По их словам, это вклад в новогоднюю атмосферу не только собственного двора, но и всего поселка.

«Каждый год – новый символ, новая история. Это наше творчество, наша традиция, наш вклад в новогоднюю атмосферу не только двора, но и поселка. Ведь именно так, из простых вещей, созданных с душой и любовью, рождается настоящая красота», – поделилась Елена Сухалова.

27. Альдермыш, Высокогорский район

В семье Хакимовых из Альдермыша растут четверо сыновей. Отец семейства – Айнур Хакимов поделился, что каждый год они оформляют территорию у ворот, стараясь порадовать себя и близких.

«Стараемся порадовать наших четырех сыновей», – написал Айнур Хакимов.

28. Старые Какерли, Дрожжановский район

Семья Салахутдиновых из села Старые Какерли ежегодно оформляет свою дворовую территорию, превращая ее в уютное и яркое пространство.

«Каждый год мы украшаем наш двор к Новому году и создаем праздничную красоту», – написала Миляуша Салахутдинова.

29. Старое Курмашево, Актанышский район

Семья Аскаровых из села Старое Курмашево украсила пространство у ворот: здесь нашлось место Деду Морозу, Снегурочке, мешку с подарками, символу году – Лошади.

Гостей встречают клоун, заяц, змея в пещере, Снежная королева и множество сказочных героев. Есть здесь и снежная скульптура под названием «Я вернусь», посвященная военнослужащим, участвующим в специальной операции, а также к 140-летию со дня рождения Габдуллы Тукая.

30. Набережные Челны (2)

Рафиля Нуриева рассказала о праздничном оформлении двора в 13-м комплексе Набережных Челнов, где жители весело встретили 2026 год. Яркая фотозона с гирляндами стала центром притяжения горожан, а днем проходили праздничные мероприятия для детей.

«С каждым годом укрепляется добрососедство, крепнет дружба и взаимопонимание. Мы верим в чудеса, всех нас объединяет желание жить лучше во всех проявлениях. В этот год мы вкладываем надежду на новые события, желаем всем крепкого здоровья. Пусть дети наши всегда будут такими дружными, как на нашем мероприятии, а у взрослых пусть будет много поводов для радости за них», – поделилась Рафиля Нуриева.

31. Исляйкино, Чистопольский район

Фидания Салахова из села Исляйкино оформила свой дом и придомовую территорию в лучших традициях зимнего праздника: на больших деревьях – гирлянды, а забор украшен елочками из огоньков.

«Добро пожаловать, Новый год! Принеси стране мир, радость и счастье!» – пожелала Фидания Салахова.

32. Хансверкино, Бавлинский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Гульчачак Ибрагимовой

Гульчачак Ибрагимова из села Хансверкино рассказала, как ее большая и дружная семья превращает двор в зимнюю сказку.

«Мы – дружная и трудолюбивая семья Ибрагимовых. Каждый год с нетерпением ждем наступления Нового года и стараемся в нашем маленьком селе создать праздничное настроение. В этом году нам удалось воплотить новогоднее чудо: мы изготовили фигуры из фанеры, смастерили металлические сани, украсили дом гирляндами и шарами ручной работы. Надеемся, что наши старания смогут хоть немного наполнить сердца односельчан радостью и теплом», – поделилась участница конкурса.

33. Нуринер, Балтасинский район

По мнению Зульфиды Тляковой из деревни Нуринер, самый долгожданный гость для всех – Новый год. Накануне праздника все члены семьи участвуют в украшении дворовой территории.

«Наступления Нового года все ждут с нетерпением. В душах – новое трудовое вдохновение, самые чистые пожелания. Праздник Нового года – особенный, он, на мой взгляд, никого не оставляет равнодушным. Новый год отличается от других праздников своей какой‑то волшебной атмосферой. Каждый видит в нем что‑то свое. Мерцающие огни Нового года притягивают сердца людей. Каждый год накануне праздника мы вместе украшаем двор. Это приносит радость и счастье нам, детям, внукам и всем жителям деревни Нуринер. Мы – большая, дружная, музыкальная, веселая и единая семья. Дети и внуки в нашей семье – наша гордость. Мы вместе – сильная семья, мы можем всё!» – поделилась Зульфида Тлякова.

34. Енабердино, Менделеевский район

Лиза Зарипова из деревни Енабердино рассказала, как оформила двор к празднику.

Она сказала, что двор преобразился благодаря гирляндам на деревьях, кустах и фасаде дома. По ее словам, вечером мягкий желтый свет создает эффект волшебного леса. Она добавила, что вход, двери и окна украсили мерцающими гирляндами, а вдоль дорожек сделали подсветку, создающую праздничное настроение и освещающую путь к дому. На газоне расположены светящиеся фигуры – олени и снежинки, которые добавляют игривости и радости.

«Все это создает атмосферу праздника, наполняя воздух ожиданием чудес и волшебства. Каждый вечер мы собираемся на улице, любуемся двором, делимся впечатлениями. Гирлянды стали не просто украшением, а символом семейного уюта и радости, объединяющим нас в эти волшебные зимние вечера», – поделилась Лиза Зарипова.

35. Малая Цильна, Дрожжановский район (3)

Двор семьи Раимовых в селе Малая Цильна украшают символы ушедшего и наступившего Нового года.

«Наша семья каждый год украшает дом в преддверии Нового года! В честь уходящего 2025 года мы перед домом поставили фигуру Змеи. Также украсили елки и установили рядом сани с оленем, который везет подарки. А для встречи 2026 года напротив дома установили загон с лошадьми – символом года. По примете, если погладить или покормить лошадь перед Новым годом, то год будет удачным!» – поделились Раимовы.

36. Манзарас, Кукморский район

Фото: страница в соцсети «ВКонтакте» Анатолия Никифорова

Анатолий Никифоров из села Манзарас создал во дворе композицию богатырей на конях.

«Ежегодная традиция в преддверии Нового года – лепка снежных фигур. В этом году решили создать композицию богатырей на конях. Богатыри – символ русской силы и мужества, а конь – символ 2026 года», – рассказал участник конкурса.

«С Новым годом! Желаю много счастья, любви, искренности, успеха. Пусть на горизонте ждет только удача и благосостояние», – пожелал Анатолий Никифоров.

37. Тенишево, Камско-Устьинский район

Вера Кузьменок из поселка Тенишево украсила дом гирляндами и слепила снежные фигурки, чтобы порадовать жителей улицы и всего поселка.

«Хотелось создать людям праздничное настроение», – поделилась она.

38. Иж-Борискино, Спасский район

Семья Егоровых из Иж-Борискино считает, что каждый сам может создать праздничное настроение себе и окружающим.

«Для нас стало традицией наряжать дом к Новому году и радовать наших односельчан красивыми композициями. Ведь сказка приходит в дом тогда, когда ты сам ее создаешь!» – поделились Егоровы.

39. Покровский Урустамак, Бавлинский район

Валерия Борисова из деревни Покровский Урустамак смогла воплотить мечту детства.

«Думаю, каждый видел фильм «Один дома» и как там украшают дома на Рождество. С детства мечтала украсить свой дом и двор так же, и надеюсь, у меня это получилось – по-своему волшебно и сказочно. Теперь я могу любоваться этой красотой не по телевизору, а у себя в деревне», – поделилась Валерия.

40. Казань (2)

РОЛИК можно посмотреть на странице Лейсан Низамиевой

Лейсан Низамиева из ЖК «Лето» (Советский район) отметила сплоченность и дружбу между соседями.

«Каждый год своими силами украшаем двор к великому празднику! Каждый житель активно помогает. Также устраиваем праздник двора для детей и взрослых с участием Деда Мороза и Снегурочки. Спасибо активистам дома!» – поделилась Лейсан Низамиева.

41. Болгар, Спасский район

Валентина Арисова-Грызунова из Болгара поделилась своим настроением и призвала всех украшать дома гирляндами для создания праздничного настроения.

«Новый год – это настоящая сказка, ожидание волшебства!» – написала участница конкурса.