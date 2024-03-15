В Татарстане стартуют выборы Президента России

Фото: «Татар-информ»

В 8 утра в Татарстане начнутся восьмые по счету выборы Президента России, которые продлятся до 17 марта включительно.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии в Татарстане 2821 избирательный участок в 65 территориальных избирательных комиссиях, куда смогут прийти жители республики и проголовать за того или иного кандидаты в Президенты страны. Узнать, где находится именно ваш избирательный участок (по месту прописки), можно через сайт «Госуслуги». Для этого необходимо зайти в личный кабинет и кликнуть на раздел «Выборы». Ту же информацию татарстанцы смогут найти на сайте ЦИК России. Отмечается, что режим работы участков – с 08:00 до 20:00.

Напомним, что до выборов допустили четырех кандидатов: Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»), Леонида Слуцкого (ЛДПР), Николая Харитонова (КПРФ) и действующего Президента России Владимира Путина (самовыдвиженец).

Также почти 110 тысяч жителей РТ проголосуют на удобных для себя избирательных участках через сервис «Мобильный избиратель». Причем в качестве подходящего региона для выборов часть избирателей выбирали Татарстан, Москву, Московскую область, Санкт-Петербург и Ленобласть.

Добавим, что избиратели, которые не могут лично прийти на избирательный участок по причинам болезни, инвалидности, ухода за людьми, которые не могут обслуживать себя самостоятельно и другим уважительным причинам, имеют право до 14:00 17 марта подать устно или письменно заявление в участковую избирательную комиссию. В этом случае в период с 15 по 17 марта 2024 года к избирателю домой придут члены УИК и наблюдатели и предоставят возможность проголосовать, не посещая избирательный участок.