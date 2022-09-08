В Татарстане стартовали встречи во дворах, вошедших в топ программы реновации на 2023 год

В Татарстане начались встречи с жителями, чьи дворы будут благоустроены по президентской программе «Наш двор» в 2023 году.

«Это важный этап программы, на котором мы показываем предварительные схемы благоустройства и собираем мнения жителей. Принять участие в обсуждении схемы будущего двора важно всем жителям, так как на таких встречах есть возможность задать вопросы архитектору-проектировщику, озвучить свои пожелания и привлечь внимание к проблемам двора», — рассказали «Татар-информу» в Фонде «Институт развития городов РТ».

График встреч опубликован на сайте программы — dvor.tatar/docs/, а также на ее страницах в социальных сетях. За десять дней до встречи управляющая организация уведомит жильцов о ней, повесив объявления у подъезда. Если у некоторых жителей нет возможности принять участие в обсуждениях, можно высказать свои пожелания архитектору в течение трех дней после встречи через управляющую организацию или соседей, которые будут на собрании.

Перед началом благоустройства каждого двора с жителями проводятся минимум три встречи. Первая из них является особенно важной, так как обсуждается предварительная схема благоустройства, куда можно и нужно вносить изменения с учетом предложений от жителей. Обсуждения проходят при участии представителей администрации района, сотрудников управляющей организации, архитекторов-проектировщиков, а при необходимости —и приглашенных подрядчиков и представителей службы технадзора.

«Встреча начинается с того, что мы рассказываем о принципах программы, обязательных видах работ и сроках ее реализации. Затем архитектор-проектировщик расскажет, как изменится проезжая часть и ее ширина, где появятся новые тротуары и функциональные зоны, а представители управляющей организации будут говорить о местах расположения уличного оборудования и площадок для сбора мусора, а также зафиксируют все замечания, вопросы и пожелания», — уточнили в фонде.

Архитекторы учтут и отразят мнения большинства жителей с учетом существующей застройки, размеров дворовой территории, местонахождения инженерных сетей и других технических особенностей двора. Первые встречи продлятся до конца осени. Затем проектировщики начнут готовить итоговые схемы благоустройства, которые будут презентованы в апреле — за три дня до начала строительных работ.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. Всего за время работы программы в республике будет благоустроено около 7 тыс. дворов — это придомовые территории всех многоквартирных домов региона, построенных до 2014 года, где асфальт был в плохом либо удовлетворительном состоянии и ранее не обновлялся по другим программам ремонта дорожных покрытий.

Ранее «Татар-информ» сообщал, какие дворы, парки и набережные будут благоустроены в 2023 году.