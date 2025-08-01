В Татарстане стартовали рейды по профилактике ДТП с детьми

Фото: Миахил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 1 августа, в Татарстане началось масштабное мероприятие «Дети на дорогах». Операция продлится до 10 августа и направлена на профилактику нарушений ПДД среди детей.

В этот период Госавтоинспекция республики будет проводить профилактические мероприятия с детьми и их родителями, пресекать нарушения ПДД несовершеннолетними, и особое внимание уделят недопущению управления транспортом юными участниками дорожного движения.

Ранее мы писали, что с начала года в республике произошло 247 ДТП с детьми. В результате травмы получили 265 несовершеннолетних, что на 15 больше, чем в прошлом году. К сожалению, семеро детей погибли.