news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 1 августа 2025 12:58

В Татарстане стартовали рейды по профилактике ДТП с детьми

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане стартовали рейды по профилактике ДТП с детьми
Фото: Миахил Захаров / «Татар-информ»

Сегодня, 1 августа, в Татарстане началось масштабное мероприятие «Дети на дорогах». Операция продлится до 10 августа и направлена на профилактику нарушений ПДД среди детей.

В этот период Госавтоинспекция республики будет проводить профилактические мероприятия с детьми и их родителями, пресекать нарушения ПДД несовершеннолетними, и особое внимание уделят недопущению управления транспортом юными участниками дорожного движения.

Ранее мы писали, что с начала года в республике произошло 247 ДТП с детьми. В результате травмы получили 265 несовершеннолетних, что на 15 больше, чем в прошлом году. К сожалению, семеро детей погибли.

#госавтоинспекция #дети #ДТП
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

Прибавка к пенсии, запрет спама и счета для подростков: гид по новым законам в августе

31 июля 2025
МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

МЧС: в Татарстане введен режим беспилотной опасности

31 июля 2025