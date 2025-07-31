«Растет количество ДТП и пострадавших в них»: в МВД рассказали о ситуации на дорогах РТ

С начала года в республике произошло 1750 ДТП, что на 58 случаев больше, чем годом ранее. О количестве погибших на дорогах республики и основных причинах ДТП, сегодня рассказали на пресс-конференции в МВД по РТ.

По словам врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по Республике Татарстан Дамира Бикмухаметова, с начала года в ДТП погиб 161 человек, еще 2132 пострадали.

«Только в июле произошло 317 ДТП, в которых погибли 39 человек и пострадали 358», – отметил он.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

По данным ведомства, с начала года в республике произошло 247 ДТП с детьми. В результате травмы получили 265 несовершеннолетних, что на 15 больше, чем в прошлом году. К сожалению, семеро детей погибли.

«Из семерых погибших детей шестеро являлись пассажирами. Сотрудники Госавтоинспекции ежедневно работают по пресечению нарушений правил перевозки детей. Кроме этого, с 14 по 24 июля этого года на территории республики проводилось оперативно-профилактическое мероприятие ”Ребенок – главный пассажир”. За 11 дней было пресечено 808 нарушений правил перевозки детей», – рассказал Дамир Бикмухаметов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Он также отметил, что наиболее тяжелыми последствиями отличаются ДТП, связанные с выездом на встречную полосу. При этом водители идут на риск несмотря на крупный штраф в 7,5 тыс. рублей, и даже лишение прав на полгода. В свою очередь рецидивистов могут лишить права на управление транспортным средством на целый год.

Сотрудники МВД по РТ также высказались о многочисленных фейках об изменениях в ПДД, распространяемых в интернете.

«Сейчас в интернете очень много недостоверной информации, фейковых новостей. Мы призываем население не верить этой информации, распространяемой в социальных сетях. Доверять можно только информации из официальных источников: с сайта МВД России, с сайта Госавтоинспекции. Только в этих источниках можно найти достоверную информацию», – отметил начальник отдела пропаганды Управления Госавтоинспекции МВД по РТ подполковник полиции Рамиль Ахтамзянов.