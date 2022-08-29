В Татарстане стартовала новая смена Студенческого образовательного форума

С 27 августа в РТ началась третья смена Студенческого образовательного форума Liga Forum. объединяет все молодежные профессиональные и креативные сообщества образовательных учреждений России.

На площадке форума собрались более 400 студентов из 26 регионов страны. Если предыдущие две смены были разбиты по направлениям деятельности, то смена «Сообщества» объединила молодых людей по интересам.

Всего в смене десять различных групп: «Дружба народов» для иностранцев, «Старосты» для старост учебных групп,«Карьера» для студентов уже задумывающихся о профессиональном росте, «Предпринимательство» для будущих бизнесменов, «IT» для поклонников высоких технологий, «Кампус» - для студентов, проживающих в общежитиях, а также для председателей студенческих общежитий, «Первая лига» - для студентов 1-2 курсов, «Лига городов» - для студентов из муниципалитетов, которым важно развивать студенчество в своем городе, «Лига дебатов» - для студентов, которым интересна тема науки и образования и «Открываю страну» - для студентов-урбанистов, которым не безразлично развитие своего города и страны в целом.

Напомним, заявочная кампания форума стартовала в мае. Предполагается, что за три смены форум охватит 1,2 тыс. студентов.