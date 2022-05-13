В Татарстане стартовала заявочная кампания на студенческий форум LIGA FORUM

В Татарстане началась заявочная кампания на студенческий образовательный форум LIGA FORUM, который пройдет с 15 по 31 августа в три смены в Билярске. Он охватит более 1,2 тыс. студентов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«Мы приглашаем студентов как из Татарстана, так и других регионов нашей страны. Первая смена будет проводиться для студентов техникумов и колледжей с 15 по 19 августа, вторая будет для студентов вузов и третья будет экспериментальной, где соберутся студенческие сообщества», — пояснил спикер.

По его словам, в прошлом году форум собрал представителей почти 40 регионов России. Он является центром притяжения из разных регионов. В частности, одна из целей форума — перезагрузить каждого студента как со стороны знаний, так и эмоций.

Кроме того, благодаря этому мероприятию, у студенческого сообщества появляется площадка для объединения и коммуникации. Во время учебного года таких площадок довольно мало, и то они все подразумевают соревновательный характер, считает Киямов.

«Студенты на LIGA FORUM — это кадровый резерв Татарстана. Мы понимаем, что в других регионах тоже проходят форумы, они могут уезжать и туда, но мы хотим, чтобы они оставались в республике и развивали ее», — добавила программный директор LIGA FORUM Гульшат Габдрахманова.

В форуме поучаствуют представители органов государственной власти, бизнеса, общественные и культурные деятели Татарстана и России. В один из дней пройдет семинар для заместителей ректоров по учебно-воспитательной работе образовательных организаций, а также панельная дискуссия для ректоров и проректоров вузов, добавила она.

«Кроме образовательной программы, мы планируем и сквозные активности. У нас будет день карьеры, ярмарка от общественных организаций Татарстана, будут работать эко-шатер и шатер Free Space, кабинеты психологической помощи, а также проводится творческие, спортивные мастер-классы и кибертурнир», — пояснила Габдрахманова.

Вечером запланирована культурная программа. Каждая смена будет состоять из официального открытия, квеста по территории, интеллектуального турнира, кубка юмора, финального концерта и официального закрытия.

Участником форума может стать любой студент, для этого необходимо заполнить заявку на сайте проекта, авторизоваться и выбрать трек для обучения.