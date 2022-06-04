В Татарстане стартовал XX Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны»

Стартовал XX Фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны», который проходит в поселке городского типа Алексеевское и на острове-граде Свияжск. Об этом сообщает Татарстанская митрополия.

На Соборной площади состоялся гала-концерт с участием звонарей, сольных исполнителей духовной и народной музыки, фольклорных и танцевальных коллективов из Татарстана и других регионов страны. Гостям представили колокольные звоны разных школ, духовные, народные и казачьи песни.

Перед концертом состоялось торжественное богослужение. Вечером в храме Воскресения Христова пройдет всенощное бдение. После богослужения запланированы концерт под открытым небом и салют.

В воскресенье, 5 июня, фестиваль колокольного звона переместится в Свияжск.

Ранее проведение фестиваля «Алексеевские перезвоны» анонсировал Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем сообщал «Татар-информ».

Мероприятие посвящено 20-летию освящения нижнего придела храма во имя святителя Алексия Московского в поселке Алексеевское; 350-летию со дня рождения Петра I; 140-летию учреждения Императорского православного палестинского общества; 150-летию со дня рождения страстотерпицы царицы Александры Феодоровны.